Tepebaşı ailesi bayramlaştı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, belediye personeli ile bayramlaştı.

Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu Şantiyesi’nde ve hizmet binası önünde belediye personeli ile bayramlaştı. Zincirlikuyu Şantiyesi’nde Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Başkan Ataç, hizmet binası önünde de Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve hizmet binasında görevli çalışanlar ile buluştu.

Bayramlaşmalara Başkan Ataç’ın yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı. İki noktada da tek tek personeli ile bayramlaşan ve bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Bayram tatili hepimiz için dinlenme fırsatı olacak. Ramazan, biz Müslümanlar için ulvi bir ay. Bir dahaki Ramazan bize nasip olsun. Biliyorsunuz bir seçim geçirdik ve büyük bir başarı elde ettik. Tepebaşı tarihinde 124 bin oy alınmışlık yok. Bu bir emeğin sonucudur.Bakın işsizliğe işsizlik katılıyor. Onun için işimizin kıymetini bilelim. Büyük Önder Atatürk, ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ diyor. Bayramınız kutlu olsun. Çocuklarınızla, büyüklerinizle iyi bir bayram geçirin. Her zaman derim. Küs olduklarınız varsa barışın. İki küs kişinin yan yana çalışmasını istemem. Her zaman emeğin yanındayım. Yan yana, omuz omuza çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugüne kadarki tüm emeğiniz için tek tek teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bayramlaşma, Başkan Ataç ve tüm çalışanlar ile çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.