Teoman Özalp Parkı’nda dönüşüm başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında adeta harabeye dönen amfi tiyatro yıkılacak, yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları ve peyzaj düzenlemeleri ile "Teoman Özal Parkı" yeniden bölge halkının buluşma noktası olacak.

Bursa’nın yeniden ‘yeşil’ kimliğini kazanması için bir taraftan kente yeni büyük ölçekli parklar kazandırmak için çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kent merkezindeki mevcut yeşil alanları da günümüz koşullarına göre yeniden düzenliyor. Hamitler ve Bağlarbaşı Mahalleleri arasında 110 dönümlük alana sahip Teoman Özalp Parkı da bu kapsamda sil baştan yenileniyor. Yapıldığı 1990’lı yılların başında bölgenin adeta can damarı olan, bünyesindeki amfi tiyatro ile birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan Teoman Özalp Parkı’nı eski ihtişamlı günlerine döndürmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından düğmeye basıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da parkı gezip, atıl haldeki amfi tiyatrodan oturma gruplarına kadar tüm parkı detaylarıyla inceledi. Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy ve Hamitler Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Aşkın’ın da eşlik ettiği inceleme gezisi sırasında parktaki vatandaşlarla da konuşan Başkan Aktaş, bölge halkının parkla ilgili taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Teoman Özalp parkıyla ilgili hazırlattıkları bir proje olduğunu ancak uygulama öncesi bölgenin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla hem muhtarlar hem de vatandaşlarla istişareler yaptıklarını söyledi. Gelen talepler doğrultusunda hazırlattıkları projede revizyona gideceklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Öncelikle 10 yıldır kullanılmayan amfi tiyatroyu yıkıyoruz. Yine bu ihtiyacı giderecek farklı konseptleri ortaya koyacağız. Bu park tabir yerindeyse yeniden bölgenin yıldızı olacak. Kısa sürede revize projemizi bitirip, ondan sonra da imalata başlamak istiyoruz. Bu güzel parkın kazandırılması noktasında geçmişte hizmet etmiş büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Park yaklaşık 10 yıldır atıl durumda. Büyükşehir olarak temizliğini ve güvenliğini yapıyoruz ama yeterli değil. Ciddi bir yenileme ve günün şartlarına uygun bir revizeye ihtiyacı var. Bunu da inşallah en kısa zamanda çok güzel, modern bir projeyle ortaya koyacağız. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy ve Hamitler Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Aşkın da iki mahalleyi de yakından ilgilendiren parka yapılacak çalışmalar sebebiyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.