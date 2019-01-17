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Teoman, "Fasa Fiso" için sahnedeydi

Sanatçı Teoman, "Fasa Fiso" adlı kitabını Zorlu PSM Turkcell Sahne Üstü'nde hayranları için imzaladı

17 Ocak 2019 Perşembe 20:08
Teoman, "Fasa Fiso" için sahnedeydi

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Teoman, "Fasa Fiso" adlı kitabını Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahne Üstü'nde hayranları için imzaladı.

Yeni Nesil Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen etkinlikte, gençler sanatçıya kitabını imzalatmak ve fotoğraf çektirmek için uzun kuyruk oluşturdu.

Sanatçıya gitarını imzalatan Muhammet Uğur isimli genç, sanatçıyı çok beğendiğini ve mutlu olduğunu belirtti.

Uğur, Teoman’ın kıymetli bir söz yazarı ve şarkıcı olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kitabında da müzik hayatında yaşadıklarını anlatıyor. Bugün onu görmek ve gitarımı imzalatmak ve sohbet etmek büyük bir onur benim için. Çocukluğumdan beri müziğe ilgim var. Teoman'ın "Gönülçelen", "İstanbul’da Sonbahar", "Paramparça" ve "Rüzgar Gülü" şarkılarını çalarak gitar çalmayı öğrendim.

Teoman, son dönemde tükendiğini söyleyerek müziği bırakma kararı aldı. Dürüst bir insan olması ve utangaçlığı bence onu, özellikle gençler tarafından örnek alınması gereken bir sanatçı yapıyor. Bireysel temalı şarkıları insanların duygularına net olarak hitap edebiliyor. İnsanlar onun şarkılarını dinlediğinde anılarıyla eşleştirme yapabiliyor. Bence kesinlikle ülkemizin en kaliteli ve değerli sanatçılarından birisi."

Yeni Nesil Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Hakan Demir ise 10 günde 220 etkinlik yapmayı hedeflediklerini belirterek, gençlerin fuara ilgisinden memnun olduğunu söyledi.

Demir, ünlü yazarları hem imza hem de söyleşi için fuara davet ettiklerine dikkati çekerek, "Yarın Ahmet Ümit gelecek, sonrasında Kahraman Tazeoğlu, Ataol Behramoğlu, Sevil Atasoy ve Cemalnur Sargut gibi önemli isimler haftasını bizlerle birlikte olacak." dedi.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen fuar, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 20:08
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