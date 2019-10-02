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Tokat’ta TEOG birincisi Mustafa Ö. yaşamına son verdi

Tokat'ta 3 yıl önce TEOG Türkiye birincilerinden biri olan Mustafa Ö., köyündeki Simeri Kalesi'nden atlayarak yaşamına son verdi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 13:43
Tokat’ta TEOG birincisi Mustafa Ö. yaşamına son verdi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3 yıl önce TEOG Türkiye birincilerinden biri olan Mustafa Ö. (17), köyündeki Simeri Kalesi'nden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, cumartesi günü ilçeye bağlı Güveçli köyünde meydana geldi. Orhan ve Mine Ö. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mustafa Ö., 2016 yılında TEOG Türkiye birincilerinden biri olup, Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi'ni kazandı. 3 yıldır lise pansiyonunda kalarak eğitimini sürdüren Mustafa Ö., geçen hafta arkadaşlarına kendisini yüksekten atarak yaşamına son vereceğini söyledi. Arkadaşları durumu okul yönetimine bildirdi. Okul yönetimi de baba Orhan Ö.'yü arayarak bilgi verdi. Olayı öğrenen baba Orhan Ö. oğlunu yakından gözlemlemek ve hafta sonunu birlikte geçirmek için köye çağırdı.

Babası aradı

Cuma günü ailesinin yanına gelen Mustafa Ö., bir gün sonra kahvaltı yaptıktan sonra köydeki Simeri Kalesi'ne çıktı. Orhan Ö., durumu öğrenince cep telefonuyla oğlunu arayarak kaleden inmesini istedi. Mustafa Ö. ise kaleden aşağıya atlayacağını söyleyerek telefonu kapattı. Daha sonra kendini yaklaşık 150 metre yükseklikten boşluğa bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi işlemlerinin ardından Mustafa Ö., pazar günü köyde toprağa verildi.

Olayın ardından köylüler ve jandarma, Mustafa Ö.'nün intihar etmeden önce babasıyla konuştuğu cep telefonunun bulunması için kale çevresinde arama yaptı. Ancak çalışmalardan sonuç alınamadı.

‘Son görevini yaptı’

Aile, oğullarının internet üzerinden gençleri intihara sürükleyen 'Mavi Balina' veya 'Momo' adlı oyunları oynamış olabileceği şüphesiyle kayıp telefonun bulunup olayın aydınlatılmasını istiyor. Jandarma'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma ise devam ediyor.

Cenazesine okuldan arkadaşlarının da katıldığını anlatan Orhan Ö., "Arkadaşları burada kendi aralarında konuşmuşlar. 'Mustafa son görevini yaptı' ya da 'Mustafa son görevini başardı' gibi sözler edilmiş. Savcı Bey arkadaşlarıyla görüşmüş. Çocuğun daha önce psikiyatriye gittiğini söylemişler. Fakat bununla ilgili bize hiçbir bilgi vermediler.

Sonra arkadaşlarıyla bağlantıya geçtik. Arkadaşları Mustafa'nın son zamanlarda derslere katılmadığını, sınıfta uyuduğunu, hiç not almadığını söylediler. Ama biz bu konularda bilgilendirilmedik maalesef. İnternette oynanan oyunların isimlerini net olarak bilmiyorum.

Ama çok tehlikeli oyunlar olduğunu biliyoruz. Bu oyunları oynuyor muydu, oynamıyor muydu bir bilgimiz yok. Ama teknolojiye meraklı bir çocuktu. Bu oyunları oynaması gayet muhtemeldir. Fakat telefonuna ulaşamadığımız için bu konuda hiçbir bilgimiz ve fikrimiz yok" dedi.

Mustafa'nın kullandığı telefonun, onun kara kutusu olduğunu belirten Orhan Ö., "Biraz içine kapanıktı. Herkesle irtibat kurmuyordu. Yani telefonu bir nevi kara kutusu gibiydi. Bu olayın aydınlatılması için telefonun bulunması gerekiyor" şeklinde konuştu. Orhan Ö., telefonun profesyonel bir ekip tarafından aranıp bulunmasını istedi.

 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 13:43
  1. Tokat
  2. Erbaa
  3. TEOG Türkiye
  4. Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi
  5. İhbar
  6. Otopsi
  7. Mavi Balina
  8. Momo
  9. Simeri Kalesi

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