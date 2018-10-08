Afrin'de açılan kültür merkezine Tenzile Erdoğan'ın adı verildi

Yaşamında birçok yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibine verdiği destekle çok sayıda insanın hayatına dokunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesi Tenzile Erdoğan, bu kez Suriye'de yetim ve öksüzlerin yüzünü güldürecek. AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Afrin'de hayata geçirilen 'Tenzile Ana Yetim ve Kültür Merkezi', dün dua ve gözyaşlarıyla hizmete açıldı. Merkezin açılışına bölgede yaşayan Suriyelilerin yanı sıra Afrin'de görevli Mehmetçikler de katıldı.

250 çocuğa eğitim

Tenzile Erdoğan'ın vefatının 7'nci yıldönümünde hizmete giren merkez Suriyeli yetimlerin yuvası, hayata tutunacağı bir mekan olacak. Meryemin ilçesinde terör örgütü DEAŞ ve PYD'nin kullanılamaz hale getirdiği bir kamu binasının yeniden tadilatıyla hayata geçirilen merkezde, 250 Suriyeli çocuğa müfredat eğitimimin yanı sıra Türkçe, Tarih ve dini eğitimler verilecek. 2'si Türk, 2'si Suriyeli olmak üzere 4 gönüllü öğretmenin görev yapacağı kültür merkezi; 4 derslik, bir seminer ve bir rehabilitasyon olmak üzere toplam 6 sınıftan oluşuyor. Tenzile Ana merkezinde artık Suriyeli yetimler eğitim alacak, bahçesinde oyunlar oynayacak. Mehmetçiğin Afrin'i kurtarmasının ardından bölgeye ilk insani desteği götürenler arasında olan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, gönüllü ve hayırseverlerin destekleri ile hayata geçirdikleri merkezle ilgili, "Suriye'de savaşın yaralarını sarıp, yetim yavruları hayata kazandıracak bir merkez olacak" dedi.

Umudun merkezi olacak

Özcan, "Başkan yardımcımız Ahmet Özbek ve teşkilat dostlarım ile bu anlamlı günde anlamlı açılışı yaptık. Önceki ziyaretimizde burada terör örgütlerinin zulmüne maruz kalmış masum mazlum ve yetim çocuklar görmüştük. Onları unutmayarak bu bölgede yetim ve kültür merkezi yapmaya karar verdik. Yetim ve kültür merkezimizin ismini ise tüm Müslüman coğrafyanın umudu olan devlet başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı dünyaya getiren Tenzile Erdoğan hanımefendinin ismini burada yaşatmaya karar verdik. Adına Tenzile ana dedik çünkü o mazlum ve mağdurların anasıydı. Şimdi yetimlerin yaraları onun adında sarılacak. Şefkati ve mazluma insani yardımı ile dünyaya örnek olan Türkiye bu merkezle savaşın yetim bıraktığı bu yavruları hem eğitecek hem de ruhlarını tedavi edecek. Bölgedeki çocuklar için umudun merkezi olacak" diye konuştu. Merkezin Açılış sırasında Tenzile Erdoğan Sağlık TIR'ı da bölge halkına sağlık taraması yaptı.

(Sabah)