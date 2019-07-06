0553 313 94 23

Tenis: Wimbledon

- Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Roger Federer ile 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal dördüncü tura çıktı- 4 numaralı seribaşı Kiki Bertens'in elendiği tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty'nin yanı sıra eski şampiyonlar Petra Kvitova ve Serena Williams set vermeden tur atladı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 22:00
Tenis: Wimbledon


İSTANBUL (AA) - Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın altıncı gününde, tek erkeklerde Roger Federer ile Rafael Nadal, tek kadınlarda ise Ashleigh Barty, Petra Kvitova ve Serena Williams tur atladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının altıncı gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Roger Federer, üçüncü turda klasmanda 28. sırada yer alan Fransız Lucas Pouille ile merkez kortta karşılaştı.

Fransız tenisçiler karşısında 15 maçlık yenilmezlik serisi bulunan 37 yaşındaki Federer, rakibini 7-5, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yendi.

Grand slam turnuvalarındaki 350. maçını kazanan Federer, dördüncü turda İtalyan Matteo Berrettini ile eşleşti.

Üç numaralı seribaşı Rafael Nadal, klasmanda 72. sıraya kadar gerileyen Fransız Jo-Wilfried Tsonga'yı zorlanmadan geçti. Toplam 1 saat 48 dakika süren mücadelede rakibinin 5 kez servisini kıran İspanyol tenisçi, 6-2, 6-3 ve 6-2'lik setlerle korttan 3-0 galip ayrıldı.

Wimbledon'daki 51. maçını kazanan İspanyol tenisçi, bu alanda Bjorn Borg'u yakaladı.

8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, ABD'li Steve Johnson'ı 6-4, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.


- Barty'ye 53 dakika yetti


Fransa Açık şampiyonu unvanıyla Wimbledon'a gelen tek kadınlar dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, üçüncü turda Büyük Britanyalı Harriet Dart ile karşılaştı.

Toplam 53 dakika süren maçta klasmanda 182. sırada yer alan Dart'a sadece iki oyun veren Barty, 6-1'lik setlerle korttan 2-0 galip ayrıldı.

23 yaşındaki Barty, dördüncü turda ABD'li Alison Riske ile eşleşti.

4 numaralı seribaşı ve geçen yılın çeyrek finalisti Hollandalı Kiki Bertens, klasmanın 54 numarası Çek Barbora Strycova'ya 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya üçüncü turda veda etti.

Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, Polonyalı Magda Linette'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle, Londra'da 7 kez şampiyonluk yaşayan 11 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams da Alman Julia Goerges'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

Turnuva, yarın verilecek bir günlük aranın ardından pazartesi günü oynanacak dördüncü tur maçlarıyla devam edecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 22:00
  1. Ashleigh Barty
  2. grand slam
  3. Rafael Nadal
  4. Roger Federer
  5. Serena Williams
  6. tenis
  7. Wimbledon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolun ortasında kalan dorse, D130 Karayolu’nu trafiğe kapattı
    1. Yolun ortasında kalan dorse, D130..
    2. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü
    3. Gürcistan'daki protestolar sürüyor
    4. Eski müsteşar yardımcısı evinde ölü..
    5. Tarsus’ta trafik kazasında: 2 yaralı
    6. Çatalca'da minibüs devrildi: 23 yaralı
    7. ABD'nin Florida eyaletinde alışveriş..
    8. "Sermayenin güdümündeki bilim..
    9. Eski müsteşar yardımcısı evinde..
    10. Irak ile Suriye arasındaki sınır..
    11. Kırkpınar'ın tarihine yakışır müsabaka
    12. İsveç'te Çin protestosu
    13. Denetlemeler sırasında rahatsızlanan..
    14. Tenis: Wimbledon
    15. Yılanın başı büyüyor! ABD'den..
    16. Kılıçdaroğlu, Hatay'da düğüne katıldı
    17. Medipol Başakşehir, İstanbul'da son..
    18. Başkan Savaş kızının nikahını kıydı
    19. Son romanını ve şiirini intiharıyla..
    20. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını..
    21. ABD, Sudan'daki uzlaşıdan memnun
    22. Arızalanan tır kara yolunda ulaşımı..
    23. Kadına şiddet Paris’te protesto edildi
    24. Kadıköy'de denize düşen kadını zabıta..
    25. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Ben sizi..
    26. Ayrılığa dayanamayan polis..
    27. GÜNCELLEME - Sakarya'daki GSM..
    28. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    29. Mermer işçisi 8 metre yüksekten..
    30. Milli yüzücülerden havuzda tarihi başarı
    İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılar CHP medyasının hedefinde! Seçim bitti, Kur'an kurslarına saldırı başladı
    İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılar CHP medyasının hedefinde! Seçim bitti, Kur'an kurslarına saldırı başladı
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    “Tarihe not düşmek için söylüyorum” diyen Cemil Çiçek: 800 askeri dışarı çıkarmasaydık...
    “Tarihe not düşmek için söylüyorum” diyen Cemil Çiçek: 800 askeri dışarı çıkarmasaydık...