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Tenis: Wimbledon

- Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, dördüncü tura çıktı- Tek erkeklerde geçen yılın finalisti Güney Afrikalı Kevin Anderson ile tek kadınlarda eski dünya 1 numaraları Danimarkalı Caroline Wozniacki ve Belarus Victoria Azarenka elendi

05 Temmuz 2019 Cuma 22:34
Tenis: Wimbledon


İSTANBUL (AA) - Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın beşinci gününde, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, dördüncü tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının beşinci gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, üçüncü tur mücadelesinde klasmanda 48. sırada yer alan Polonyalı Hubert Hurkacz ile karşılaştı.

Toplam 3 saat süren mücadelede rakibini 7-5, 6-7, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenen Djokovic, tur atlayan taraf oldu.

Tek erkeklerde ilk 10'da yer alan iki tenisçi turnuvaya üçüncü turda veda etti. Arjantinli Guido Pella, 4 numaralı seribaşı ve geçen yılın finalisti Güney Afrikalı Kevin Anderson'ı 6-4, 6-3 ve 7-6'lık setlerle, İspanyol Roberto Bautista Agut da 10 numaralı seribaşı Karen Khachanov'u 6-3, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup etti.


- Pliskova dördüncü turda


Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, 1 saat 46 dakika süren mücadelede Tayvanlı Su-Wei Hsieh'i 6-3, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek adını dördüncü tura yazdırdı.

İki eski dünya 1 numarasının karşı karşıya geldiği maçta 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Belaruslu Victoria Azarenka'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

8 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, Yunan Maria Sakkari'yi 2-1 mağlup ederken, 14 numaralı seribaşı ve eski dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki ise Çinli Shuai Zhang'a 2-0 yenilerek üçüncü turda elendi.

15 yaşındaki ABD'li tenisçi Coco Gauff, geriye düştüğü maçta Sloven rakibi Polona Hercog'u 2-1 mağlup etti ve 4. turda Rumen Simona Halep ile eşleşti.


- Favoriler yarın korta çıkıyor


Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Roger Federer, üçüncü turda yarın Fransız Lucas Pouille, 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal da Fransız Jo-Wilfried Tsonga ile karşılaşacak.

Tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, üçüncü turda Büyük Britanyalı Harriet Dart, 4 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens ise Çek Barbora Strycova ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 22:34
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