Tenis: Turkish Airlines Antalya Open





ANTALYA (AA) - Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, kariyerinin en büyük galibiyetini elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open, Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'in ev sahipliğinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open ilk turunda karşılaştığı Letonyalı Ernest Gulbis'i üç set sonunda geçen milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, kariyerinin en büyük galibiyetine imza attı.

22 yaşındaki Çelikbilek, ikinci kez katıldığı Turkish Airlines Antalya Open'da ilk kez ana tablo oynama başarısı gösterirken Ernest Gulbis karşısında 6-3, 4-6, 6-4’lük setlerle kazandı ve ATP seviyesinde kariyerinin ilk galibiyetini aldı.

2014 Roland Garros yarı finalisti ve dünya eski 10 numarası Gulbis karşısında yalnızca 1 kez servis kırdıran Altuğ, 1 saat 54 dakika süren mücadele sonunda adını son 16'ya yazdırdı.

Altuğ Çelikilek, Turkish Airlines Antalya Open'da çeyrek finale yükselmek için son şampiyon ve mevcut dünya 63 numarası Damir Dzumhur ile karşı karşıya gelecek.

Antalya'da üçüncü gün programında ayrıca Ergi Kırkın tekler, Cem İlkel ve Tuna Altuna ise çiftler ana tablosu için korta çıktı.

Turkish Airlines Antalya Open'da ilk ana tablo maçını oynayan Ergi Kırkın, bir dönem dünya 39 numarasına kadar yükselen Alman sporcu Peter Gojowczyk'e 6-3, 6-7 ve 6-2’lik setlerle kaybederek turnuvaya veda etti.

Çiftler ana tablosunun 2 numaralı seribaşı Marcelo Demoliner/Divij Sharan ile karşılaşan Cem İlkel/Tuna Altuna ikilisi ise 7-5, 6-2’lik setler sonucunda elenen taraf oldu.

Antalya'ya Wimbledon öncesi şampiyonluk unvanını korumak için gelen son şampiyon Damir Dzumhur, Turkish Airlines Antalya Open'a güçlü bir başlangıç yaptı.



Avustralyalı rakibi Matthew Ebden karşısında 6-4, 7-5'lik setlerle kazanan Bosna Hersekli tenisçi, bu sonuçla Antalya'daki galibiyet serisini de altı maça çıkardı ve ikinci turda milli tenisçi Altuğ Çelikbilek ile eşleşti.

Turnuvada üçüncü günün öne çıkan bir diğer maçında ise Andreas Seppi ve Bernard Tomic karşılaştı. İtalyan rakibi karşısında ilk seti 4-6’lık sonuçla kaybeden Avustralyalı Tomic, takip eden setleri yine aynı skorla hanesine yazdırırken son 16 biletini almayı başardı.

Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde gerçekleştirilen Turkish Airlines Antalya Open'ın 10 maçlık dördüncü gün programında Cem İlkel-Kevin Krawietz, Altuğ Çelikbilek-Damir Dzumhur ve Yankı Erel/Sarp Ağabigün-Roman Cebavy/Philipp Owald maçları da oynanacak.



