0553 313 94 23

Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

- Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, turnuvada kariyerinin en büyük galibiyetini aldı

24 Haziran 2019 Pazartesi 22:21
Tenis: Turkish Airlines Antalya Open


ANTALYA (AA) - Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, kariyerinin en büyük galibiyetini elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open, Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'in ev sahipliğinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open ilk turunda karşılaştığı Letonyalı Ernest Gulbis'i üç set sonunda geçen milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, kariyerinin en büyük galibiyetine imza attı.

22 yaşındaki Çelikbilek, ikinci kez katıldığı Turkish Airlines Antalya Open'da ilk kez ana tablo oynama başarısı gösterirken Ernest Gulbis karşısında 6-3, 4-6, 6-4’lük setlerle kazandı ve ATP seviyesinde kariyerinin ilk galibiyetini aldı.

2014 Roland Garros yarı finalisti ve dünya eski 10 numarası Gulbis karşısında yalnızca 1 kez servis kırdıran Altuğ, 1 saat 54 dakika süren mücadele sonunda adını son 16'ya yazdırdı.

Altuğ Çelikilek, Turkish Airlines Antalya Open'da çeyrek finale yükselmek için son şampiyon ve mevcut dünya 63 numarası Damir Dzumhur ile karşı karşıya gelecek.

Antalya'da üçüncü gün programında ayrıca Ergi Kırkın tekler, Cem İlkel ve Tuna Altuna ise çiftler ana tablosu için korta çıktı.

Turkish Airlines Antalya Open'da ilk ana tablo maçını oynayan Ergi Kırkın, bir dönem dünya 39 numarasına kadar yükselen Alman sporcu Peter Gojowczyk'e 6-3, 6-7 ve 6-2’lik setlerle kaybederek turnuvaya veda etti.

Çiftler ana tablosunun 2 numaralı seribaşı Marcelo Demoliner/Divij Sharan ile karşılaşan Cem İlkel/Tuna Altuna ikilisi ise 7-5, 6-2’lik setler sonucunda elenen taraf oldu.

Antalya'ya Wimbledon öncesi şampiyonluk unvanını korumak için gelen son şampiyon Damir Dzumhur, Turkish Airlines Antalya Open'a güçlü bir başlangıç yaptı.

Avustralyalı rakibi Matthew Ebden karşısında 6-4, 7-5'lik setlerle kazanan Bosna Hersekli tenisçi, bu sonuçla Antalya'daki galibiyet serisini de altı maça çıkardı ve ikinci turda milli tenisçi Altuğ Çelikbilek ile eşleşti.

Turnuvada üçüncü günün öne çıkan bir diğer maçında ise Andreas Seppi ve Bernard Tomic karşılaştı. İtalyan rakibi karşısında ilk seti 4-6’lık sonuçla kaybeden Avustralyalı Tomic, takip eden setleri yine aynı skorla hanesine yazdırırken son 16 biletini almayı başardı.

Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde gerçekleştirilen Turkish Airlines Antalya Open'ın 10 maçlık dördüncü gün programında Cem İlkel-Kevin Krawietz, Altuğ Çelikbilek-Damir Dzumhur ve Yankı Erel/Sarp Ağabigün-Roman Cebavy/Philipp Owald maçları da oynanacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 22:21
  1. Antalya
  2. milli tenisçi Altuğ Çelikbilek
  3. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Eğitim imkanından herkesin faydalanmasını istiyoruz"
    1. "Eğitim imkanından herkesin..
    2. İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü,..
    3. Beşiktaş'ın istediği Ömer Toprak'tan..
    4. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    5. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    6. Hatayspor, İlhan Palut'la nikah tazeledi
    7. Tunus ile Angola yenişemedi
    8. ABD'den kritik çağrı: İran destekli..
    9. Meksika'da uyuşturucu baronlarının..
    10. ABD çeyrek finalde
    11. Türk piyanistten Viyana'da konser
    12. Hatayspor’da İlhan Palut’la yola devam
    13. Ajax, Promes'u transfer etti
    14. Kerimov'un kızı mal varlıklarını..
    15. Sri Lanka'daki terör saldırılarıyla..
    16. Gümüşhane’de 2 ayrı trafik kazası: 4..
    17. Turkish Airlines Antalya Open açılış..
    18. Umman'dan "ABD'den İran'a mesaj..
    19. Mantar toplarken kaybolan 2 kişiyi..
    20. Grizu 263, dünyanın ilk cep uydusunu..
    21. 2019 Avrupa Oyunları
    22. Körfez ülkelerini ziyaret eden ABD'li..
    23. EGM'den motosiklet ve kask denetimi
    24. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri..
    25. Rus ve Mısırlı dışişleri bakanları bir..
    26. Altuğ Çelikbilek, kariyerinin en büyük..
    27. Köydeki yangına itfaiye ve TOMA’lar..
    28. Hatayspor, İlhan Palut ile "devam"..
    29. ABD'den Husilere "İran destekli..
    30. Fikret Orman: "Burak Yılmaz için..
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz
    AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı