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Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

- Turnuvanın geçen yılki şampiyonu Bosna Hersekli Damir Dzumhur ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu, antik tiyatroda oluşturulan mini tenis sahasında ilk atışı yaparak organizasyonu başlattı- Vali Münir Karaloğlu: "Kentteki büyük organizasyonlarla kentin kültürünü ve tarihini biraya getirerek, paket halinde insanlığa sunmak istiyoruz"

24 Haziran 2019 Pazartesi 20:45
Tenis: Turkish Airlines Antalya Open


ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın sembolik açılış töreni antik tiyatroda yapıldı.

Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatro'da düzenlenen törende, turnuvanın geçen yılki şampiyonu Bosna Hersekli Damir Dzumhur ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu, antik tiyatroda oluşturulan mini tenis sahasında ilk atışı yaparak organizasyonu başlattı.

Vali Münir Karaloğlu, bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvanın başlama vuruşunu 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatro'da yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Antalya'da çok önemli spor organizasyonları yapıldığını anlatan Karaloğlu, "Geçen yılın açılış vuruşunu Perge Antik Kenti'nde yapmıştık. Bu yıl da Aspendos Antik Tiyatro'da yaptık. Bu ince düşüncelerinden dolayı organizasyon yetkililerine teşekkür ediyorum. Kentteki büyük organizasyonlarla kentin kültürünü ve tarihini biraya getirerek, paket halinde insanlığa sunmak istiyoruz." dedi.

Antalya'da organizasyon sayısını artırmak istediklerini vurgulayan Vali Karaloğlu, "Bu tür büyük spor organizasyonlarıyla hem kente gelen insan sayısını artırmak hem de kentteki turizm sezonunu uzatmak istiyoruz. Antalya, sadece futbol kamp yeri değil, bütün olimpik sporların kamp merkezine yavaş yavaş dönüşüyor. Bu tür organizasyonlar da bu amaca hizmet ediyor." diye konuştu.

Vali Münir Karaloğlu, turnuvaya katılan sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Bosna Hersekli tenisçi Damir Dzumhur da Antalya'ya uzun yıllardır turnuvalar için geldiğini aktardı.

Antalya'yı çok sevdiğini dile getiren Dzumhur, "Biz Türk kültürüne alışığız. Yaklaşık 500 yıl Osmanlı himayesinde yaşadık. Burada olmaktan inanılmaz mutluyum." ifadelerini kullandı.

Gösteri maçına Türk sporcular Cem İlkel ve Yankı Erel'in yanı sıra İtalyan tenisçi Lorenzo Sonego da katıldı.


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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 20:45
  1. Aspendos Antik Tiyatro
  2. Bosna Hersekli Damir Dzumhur
  3. gösteri maçı
  4. Munir Karaloğlu
  5. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

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