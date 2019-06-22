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Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

- Antalya'da 29 Haziran'a kadar sürecek organizasyonun ilk günündeki eleme müsabakaları sona erdi

22 Haziran 2019 Cumartesi 21:21
Tenis: Turkish Airlines Antalya Open


ANTALYA (AA) - Turkish Airlines Antalya Open tenis turnuvasının ilk günkü eleme turu maçları sona erdi.

Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliğini taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da eleme maçları, Kaya Palazzo Otel'de oynandı.

Elemelerde ana tabloya girebilmek için mücadele eden milli tenisçilerden Yankı Erel, elemelerin 1 numaralı seribaşı Sırp sporcu Viktor Troicki'ye 6-1 ve 7-5'lik setlerle mağlup oldu.

Troicki, ana tablo yolunda 8 numaralı seribaşı Hint Sasi Kumar Mukund'u saf dışı bırakan İspanyol Roberto Ortega Olmedo ile eşleşti.

Sarp Ağabigün ise Belçikalı Steve Darcis karşısında 6-2'lik iki set sonunda kaybeden taraf oldu. Darcis, sıradaki maçında Şilili Tomas Barrios'u yenerek, elemelerin final turuna yükselen İspanyol Carlos Gomez Herrera'yı mağlup etmesi durumunda Antalya'da ana tablo biletini alacak.

Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek ve Ergi Kırkın ise "wild card" ile ana tablodan turnuvaya dahil olacak.

Turkish Airlines Antalya Open eleme tablosunun 3 numaralı seribaşı Portekizli Gonçalo Oliveira ve 4 numara ABD'li Juan Cruz Aragone de günün kazanları arasında yer aldı.

Oliveira, Avustralyalı Luke Saville karşısında 6-3 ve 6-4'lik setlerle kazanırken, Aragone ise Alman Tim Puetz karşısında yine set yitirmeden (6-1 ve 6-4) turu geçti.

Turkish Airlines Antalya Open'da günün diğer sonuçları şöyle:

Roberto Ortego Olmedo-Sasi Kumar Mukund: 6-2, 6-1

Carlos Gomes Herrera-Tomas Barrios: 6-1, 7-6

Kevin Kraweitz-Aldin Setkic: 7-5, 6-3

Marc Andrea Huesler-Ante Pavic: 7-6, 6-7, 7-6

Eleme tablosunda yarın oynanacak maçların ardından turnuvada tüm eşleşmeler kesinlik kazanacak.

Ana tablo mücadeleleri 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak 445 bin 690 avro para ödüllü turnuva, 29 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

Turnuvada, son şampiyon Damir Dzumhur'un yanı sıra, Benoit Paire, Pablo Carreno Busta ve son iki yılın finalisti Adrian Mannarino gibi önemli oyuncular korta çıkacak.


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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 21:21
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