Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

ANTALYA (AA) - Antalya'da yarın başlayacak Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nda eşleşmeler belli oldu.

Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliğini taşıyan, ilk kez 2017'de ATP (Profesyonel Tenisçiler Birliği) takvimine dahil olan Turkish Airlines Antalya Open'da, üçüncü yıl heyecanı yaşanıyor.

Bu yıl, dünya sıralamasında 28. basamakta bulunan Fransız tenisçi Benoit Paire'nin 1 numaralı seri başı olarak yer alacağı Turkish Airlines Antalya Open'da son şampiyon Bosna Hersekli Damir Dzumhur ise unvanını korumak için korta inecek.

Erkekler klasmanında dünya sıralamasının ilk 100 basamağında yer alan 8 raketin mücadele edeceği turnuvada, ilk iki yıl final oynama başarısı gösteren Fransız Adrian Mannarino, bir dönem dünya 10 numarasına kadar yükselen İspanyol Pablo Carreno Busta, kariyerinde 1 çim kort şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki İtalyan raket Andreas Seppi, Portekizli Joao Sousa, Avustralyalı Matthew Ebden ve İspanyol Jaume Munar da şampiyonluk kovalayacak.

Geçen yıl organizasyonun en dikkat çeken ismi olan Fransız Gael Monfils'in bu sezon sakatlığı sebebiyle Antalya'da yer alamadığı duyuruldu.





- Eşleşmeler kurayla belirlendi





Milli tenisçiler Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek ve Ergi Kırkın'ın ana tabloda, Sarp Ağabigün ve Yankı Erel'in ise elemelerde mücadele vereceği Turkish Airlines Antalya Open için Kaya Palazzo Otel'de kura çekimi gerçekleştirildi.

Turnuvanın seri başları Benoit Paire, Avustralyalı Jordan Thompson, Pablo Carreno Busta, Adrian Mannarino ilk turu bay geçti.



Son şampiyon Dzumhur'un rakibi, Matthew Ebden olurken, 6 numaralı seri başı Fransız Ugo Humbert, Arjantili Federico Delbonis ile 7 numaralı seribaşı İtalyan Andreas Seppi, Avustralyalı Bernard Tomic, 8 numaralı seribaşı Joao Sousa, İtalyan Lorenzo Sonego ile karşılaşacak.

Türk raket Ergi Kırkın Alman Peter Gojowczyk, Altuğ Çelikbilek Letonyalı Ernests Gulbis ile eşleşti.

Kura çekimine katılan İspanyol sporcu Pablo Carreno Busta, Antalya'da gerçekleştirilecek turnuvadan etkilendiğini, Kaya Palazzo'daki kortları beğendiğini söyledi.

Türk sporculardan Ergi Kırkın da Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nda elinden geleni yapacağını ifade etti.

Yankı Erel ise her sporcunun favori kortu olduğunu, kendisinin çim kortta daha rahat oynadığını dile getirdi.

Kaya Palazzo Genel Müdürü Alper Türlü de ev sahipliği yapacakları ve birçok ülkede canlı yayınlanacak organizasyonun ülke tanıtımına önemli katkı sunacağını vurguladı.

Yarın ilk tur karşılaşmalarıyla başlayacak ve 29 Haziran'da sona erecek organizasyonda, oyunculara 500 bin avroya yakın para ödülü dağıtılacak.

Kura çekimine turnuva başhekimi Fernando Sanchez, süpervizörü Carlos Sanches de katıldı.