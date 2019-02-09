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Tenis: Göbeklitepe Bahar Kupası

Şanlıurfa'da düzenlenen organizasyon, final maçlarıyla sona erdi

09 Şubat 2019 Cumartesi 16:29
Tenis: Göbeklitepe Bahar Kupası

ŞANLIURFA (AA) - Teniste Şanlıurfa'da düzenlenen Göbeklitepe Bahar Kupası, final maçlarıyla tamamlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından belediyenin tesislerinde organize edilen şampiyonaya, 20 ilden yaklaşık 110 sporcu katıldı.

Turnuvada tek erkeklerde Toprak Avcıbaşı şampiyon olurken, çift erkeklerde ise Ferdi Bryan Tangal ve Sefa Suluoğlu ikilisi kupaya uzandı.

Tek kızlarda birinciliği Ayşegül Mert elde ederken, çiftlerde ise Ayşegül Mert-Senem Öcal ikilisi ilk sırayı aldı.

Maçların ardından düzenlenen törende, dereceye giren sporculara kupaları Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Eğitim Şube Müdürü Aziz Çiftçi tarafından verildi.

Vali Erin törende yaptığı konuşmada, turnuvanın Şanlıurfa’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turnuvaya katılan tüm sporcuları, velilerini ve hakemleri tebrik eden Erin, "2019 yılının Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmesinin ardından, bu turnuvanın Göbeklitepe ismiyle Şanlıurfa'da yapılmasından dolayı çok mutlu olduk. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un şahsında, tüm federasyon yetkililerine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Spor yazarı ve sporcu velisi Ömer Gürsoy da böyle bir tenis tesisini spora kazandırdığı için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Oğlunun 7 yıldır tenis oynadığını ve bu turnuvada da finale çıkarak 2. olduğunu anlatan Gürsoy, "Oğlum TOHM sporcusu ve Türkiye’de her turnuvaya katılıyoruz. Şanlıurfa’daki tesis çok güzel ve modern bir tesis olmuş. Sporcular ve veliler olarak çok rahat ettik. Sporcular turnuvanın dışında Göbeklitepe ve kentin tarihi yerlerini, kültürünü tanıma imkanı da buldu. Memlekete gittiklerinde buraları anlatacaklar. Bu kent için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Başhakem Vural Toptaş ise turnuvanın Göbeklitepe ismiyle yapılmasının önemine değinerek, turnuvaya katılan tüm sporcuların hem şampiyonada ter döktüğünü hem de kenti gezme imkanı bulduklarını söyledi.


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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 16:29
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