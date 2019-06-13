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Teneffüs Park’ta karne şenliği

Antalya’nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park’a, karnesiyle gelen her çocuk Cuma’dan Pazar’a yüzde 50 indirim hakkı kazanacak.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:28
Teneffüs Park’ta karne şenliği

Antalya’nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park’a, karnesiyle gelen her çocuk Cuma’dan Pazar’a yüzde 50 indirim hakkı kazanacak. Teneffüs Park Karne Şenliği’nde çocuklar, aileleriyle birlikte 09.00’dan 18.00’e birbirinden renkli yarışmalar ve oyunlarla tüm yılın yorgunluğunu atacak.


Muratpaşa Belediyesi ve iştiraki şirket Falez AŞ’nin Çaybaşı Mahallesi’nde 16 dönümlük bir alanda kurduğu Antalya’nın ilk ve tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, 3 gün boyunca devam edecek karne şenliği düzenliyor.


Şenlik için Teneffüs Park’a karnesiyle gelen her çocuk yüzde 50 indirim hakkı kazanacak. Çocuklar aileleriyle birlikte sadece 12.5 lira ödeyerek gün boyunu birbirinden heyecanlı ve renkli oyunlar, gösteriler ve atölyelerde geride bıraktıkları eğitim yılının yorgunluğunu atacak.


Teneffüs Park’ın karne şenliği 14 Haziran Cuma günü başlayacak. Saat 09.00’de kapılarını açan Teneffüs Park’ta etkinlikle saat 10.00’de su taşıma yarışmasıyla başlayacak. Ardından çarşaf voleybol oyunuyla devam edecek etkinlikler, Teneffüs Park’ın dev amfi tiyatrosunda çocuklar için mini diskoyla devam edecek. Öğle saatlerinde yüz boyama ve balon katlama atölyelerini gerçekleştirileceği parkta en eğlenceli anlar ise saat 14.00’de başlayacak. Tüm Teneffüs Park’ın su savaşına katılacağı bu etkinliğin ardından gün interaktif drama ve survior yarışmasıyla sona erecek.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:28
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