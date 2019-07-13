Tendürek’te 3 terörist etkisiz hale getirildi Van’ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı’nda düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Van’ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı’nda düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde 13 Temmuz 2019 tarihinde tespit edilen 3 terörist, Van İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğünce icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.