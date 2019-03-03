Tendürek’de kar ve tipi ulaşımı felç etti Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesini Van’ın Çaldıran ilçesine bağlayan Tendürek Dağı geçidi, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanma noktasına geldi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesini Van’ın Çaldıran ilçesine bağlayan Tendürek Dağı geçidi, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanma noktasına geldi. Buzlanan yoldan araçlar yoldan çıktı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Tendürek Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Ağır tonajlı araçlar buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için başlattıkları çalışmaları sürdürüyor.

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