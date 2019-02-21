Tendürek Geçidi'nde tır bariyere saplandı: 1 ölü

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kontrolden çıkan tırın yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu aracın şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Van'dan Ağrı istikametine seyretmekte olan Hasan Yılmaz'ın (37) kullandığı 80 HB 281 plakalı gübre yüklü tır, Tendürek Geçidi'nin Gökçebulak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Bariyer, çarpmanın etkisiyle ters dönen tırın içinden geçti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ekipleri, tır şoförü Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yılmaz'ın cenazesi Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.