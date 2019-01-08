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Tendürek Geçidi'nde tipi nedeniyle mahsur kalan tırlar kurtarıldı

Ağrı ile Van arasındaki ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde tipi nedeniyle mahsur kalan 2 tır, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

08 Ocak 2019 Salı 23:42
Tendürek Geçidi'nde tipi nedeniyle mahsur kalan tırlar kurtarıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi'nde tipi etkili oldu.

Bölgede gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından hızı saatte 20 kilometreye ulaşan rüzgar, akşam saatlerinde tipiye neden oldu. Tipi özellikle geçidin en yüksek noktaları olan Somkaya ve Gülizar köyleri arasında kalan kısımda etkili oldu. Söz konusu bölgede şiddetli rüzgarın dağlık alandan yola savurduğu kar nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar indi.

Mahsur kalan tırlar kurtarıldı

Tipi nedeniyle bölgede birçok sürücü ilerlemekte zorluk çekerken ağır tonajlı iki araç ise yolda kaldı. 2 bin 644 rakımda mahsur kalan tırlar, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından kurtarıldı. Karayolları 11. Bölge ekibinden Aytaç Durmaz, iki gündür bölgede karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Yolun açık olduğunu aktaran Durmaz, "Geçidin yüksek kısımlarında rüzgarın hızı saatte 20 kilometreye kadar çıktı. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ancak bölgede sürekli buzlanma riski de var. Tipinin devam ettiği bölgeden geçecek tüm sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları ve yanlarında çekme halatı bulundurmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 23:42
  1. Van
  2. Ağrı
  3. tendürek geçidi
  4. Doğubayazıt

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