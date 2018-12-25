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Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve buzlanma

Doğubayazıt ile Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan geçitte kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

25 Aralık 2018 Salı 00:52
Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve buzlanma

AĞRI (AA) - Ağrı'daki 2644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve soğuk hava ulaşımda aksamalara neden oldu.

Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş noktalarından Tendürek Geçidi'nde akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Geçidin yüksek kesimleri Somkaya ve Gülizar rampalarına kar ve buzlanma nedeniyle çıkamayan ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapan Karayolları ekiplerince araçlardan alınan sürücüler, Doğubayazıt-Çaldıran yol ayrımındaki tesislere götürüldü.

İran uyruklu tır sürücüsü Ahmet Abidini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran’dan Van'a doğru yola çıktığını, akşam Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldığını söyledi.

Abidini, ekipler tarafından kurtarıldığını belirterek, "Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra Van'a doğru ilerlemeye başladım fakat Tendürek Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle yaklaşık bir saat mahsur kaldım. Bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları ekiplerinin greyderleri tarafından kurtarıldıktan sonra geri dönerek Doğubayazıt - Çaldıran yol ayrımındaki dinlenme tesisine sığındım." diye konuştu.

Karayolları ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede, özellikle ağır tonajlı araçların sürücülerini buzlanmalara karşı zincir takmaları ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 00:52
  1. Ağrı
  2. buzlanma
  3. Çaldıran
  4. Doğubayazıt
  5. kar yağışı
  6. tendürek geçidi
  7. TIR sürücüleri

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