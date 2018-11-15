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Tendürek Geçidi'nde kar yağışı sebebiyle araçlar mahsur kaldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri  arasındaki Tendürek Dağı Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle araçlar mahsur kaldı.

15 Kasım 2018 Perşembe 08:54
Tendürek Geçidi'nde kar yağışı sebebiyle araçlar mahsur kaldı

Türkiye'nin en önemli geçitlerinden biri olan ve Ağrı ile Van  arasındaki ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkisini  sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kar yağışı özellikle geçidin yüksek kesimleri olan Somkaya ve Gülizar  köyleri arasında tipiye dönüştü.

Sıfırın altında 5 dereceyi bulan soğuk havanın da etkili olduğu  bölgede bu durum, çoğunluğu ağır tonajlı birçok aracın yolda mahsur kalmasına  neden oldu.

Yolda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlatan karayolları  ekipleri, sürücüleri zincir takmaları ve yanlarında çekme halatı bulundurmaları  konusunda uyardı.

Kar yağışının durmasını bekleyen sürücüler ise Doğubayazıt-Çaldıran  karayolu ayrımındaki dinlenme tesislerine sığındı.

Tır sürücüsü Nurettin Sıhhet, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Kars'ın Kağızman ilçesinden yola çıktığını söyledi.

Iğdır ve Doğubayazıt'ta havanın normal olduğunu belirten Sıhhet,  "Iğdır ve Doğubayazıt'ta kar olmadığını görünce yola devam ettim fakat Somkaya ve  Gülizar köyleri arasında tipiye yakalandım. 2 saattir buradayım, mahsur kaldım."  dedi. 

Kazakistan'dan Mersin'e fasulye götürdüğünü söyleyen tır sürücüsü  Ramazan Akgül ise buzlanma nedeniyle aracının Tendürek Geçidi'ni çıkamadığını  ifade etti.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 08:54
  1. Iğdır
  2. Van
  3. Kars
  4. Mersin
  5. Ağrı
  6. Kar yağışı

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