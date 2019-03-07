0553 313 94 23

Tendürek Geçidi'nde çok sayıda araç mahsur kaldı

07 Mart 2019 Perşembe 22:39
Tendürek Geçidi'nde çok sayıda araç mahsur kaldı

AĞRI (AA) - Ağrı ile Van arasındaki ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda tır yolda mahsur kaldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Geçidin en yüksek kesimleri olan Somkaya ve Gülizar rampalarında çoğunluğunu tırların oluşturduğu çok sayıda araç, bölgede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede zaman zaman sis de etkili oluyor.

Araçların kurtarılması için bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam eden ekipler, buzlanmalaya karşı sürücüleri araçlarına zincir takmaları konusunda uyarıyor.

Yolda kalan tır şoförü Mehmet Nuri Sağlam, Özbekistan'dan yola çıktığını ve Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını belirtti.

Kar yağışıyla Tendürek Geçidi'nde mahsur kaldığını aktaran Sağlam, "Van'dan gelen araçlar da yolda kaldı. Karşı istikametten gelen şoför arkadaşlarla da irtibat kurduk. Aşağı yukarı yüze yakın araç yolda kalmış durumda. Ben de akşam 17:00'den beri buradayım. Hava çok soğuk. Yiyeceğimiz de hiç kalmadı." dedi.

Tır şoförü Burhan Çelik de 3 saattir bölgede mahsur kaldığını ve yiyeceğinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 22:39
  1. Ağrı
  2. buzlanma
  3. Çaldıran
  4. Çok sayıda tır yolda kaldı
  5. Doğubayazı
  6. kar
  7. kar yağışı
  8. tendürek geçidi
  9. TIR
  10. van

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya'daki "Lassa sıtması" salgını
    1. Nijerya'daki "Lassa sıtması" salgını
    2. ABD yan çizmeye devam ediyor: Risk..
    3. İstanbul'da Regaip Kandili
    4. Almanya'da Regaip Kandili
    5. Suudiler duyurdu: Büyük miktarda bulduk
    6. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    7. Avrupa'da İslamiyet'in yayılmasından..
    8. ABD basınından Kaşıkçı çağrısı!
    9. Anadolu Ajansının Erbil ofisine..
    10. Elazığ sokakları "gece kartallarına"..
    11. "Türkiye bir tarım ülkesi olarak..
    12. Osmanlı’dan günümüze eğitim alanında..
    13. Çamlıca Camii’nde Regaip Kandili..
    14. Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
    15. Diyarbakır'daki Fatih Paşa Camisi'nde..
    16. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    17. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    18. ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak..
    19. Rick Pitino: “Bizim için önemli olan..
    20. Fransa'nın Çad'daki operasyonlarına..
    21. Selçuk Ernak: “Panathinaikos’u tebrik..
    22. Yalçın Topçu Kırşehir’de “Yerel..
    23. “Emperyalistlerin kuklası örgütler, bu..
    24. Pakistan'daki kayıp dağcıların izine..
    25. Buteflika’nın cumhurbaşkanlığı..
    26. Suudi Arabistan Kızıldeniz'de "büyük..
    27. Belçika'daki Yahudi Müzesine saldırı..
    28. Manchester City'ye finansal fair play..
    29. Basketbolda maçın ardından
    30. Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Bedava..
    Tüm Türkiye bekliyor! Saat 14:00'da açıklanacak
    Tüm Türkiye bekliyor! Saat 14:00'da açıklanacak
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı