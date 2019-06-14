Tendürek Dağı’nda terör operasyonu Van’ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı’nda yürütülen operasyonda bir haftada 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Van’ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı’nda yürütülen operasyonda bir haftada 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde dün tespit edilen 2 terörist; Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi. Hafta başında da 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara aralıksız devam edileceği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.