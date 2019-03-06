Tendonit nedir nasıl geçer? Tendonit kimlerde görülür? Tendinit hangi bölüm bakar

Tendonit hastalığın, ağrı, şişlik, kızarıklık ve ekstremitenin istirahat ettirilmesi ile şikayetlerin hafiflemesi gibi belirtileri mümkündür. Romatizmal hastalıklar veya bağ doku hastalıklarındaki belirtiler ile benzerdir. Eklem iltihabı ve tendinit nedir, belirtileri, tedavisi, uyarılar. Tendinitin en sık rastlanan nedeni, tekrarlanan küçük hareketlerin bir alanda meydana getirdiği etki veya aniden meydana gelen ciddi yaralanmadır. Tendonit genellikle, aşırı kullanım veya yaralanma, tendonları zorlarsa ortaya çıkar. Tendinit (Tendonit) nedir? Tendinit nedenleri, belirtileri ve tedavisi nedir? Tendinit hangi bölüm bakar? Sorularının cevabı haberimizde.

Tendonit nedir?

Aynı zamanda tendonit olarak da bilinen tendinit, bir tendonun iltihabıdır. Tendon, kasları kemiğe bağlayan dokudur. Esnek, sert ve liflidir ve gerilime dayanabilir. Bir ligaman, eklemdeki kemikten kemiğe, tendon kastan kemiğe uzanır. Tendonlar ve kaslar birlikte çalışır ve bir çekme kuvveti uygular. Tendon ve ligamentler sert ve liflidir, ancak yumuşak doku olarak bilinirler çünkü kemikle karşılaştırıldığında yumuşaktırlar. Bir insan, örneğin spor sırasında bir tendonu aşırı kullandığında veya yaraladığında meydana gelir. Normalde iltihaplı akut yaralanmaya bağlanır. Genellikle dirsek, el bileği, parmak, uyluk ve vücudun diğer kısımlarını etkiler.

Tendonit çeşitleri

Farklı tendinit tipleri vücudun farklı bölgelerini etkiler.

Aşil tendinit

Aşil tendonu topuk ve baldır kası arasındadır. Aşil tendinit yaygın bir spor yaralanmasıdır. Kötü oturan veya ayağı düzgün desteklemeyen ayakkabılardan da kaynaklanabilir. Romatoid artritli hastalarda daha olasıdır.

Supraspinatus tendinit

Supraspinatus tendinit ile omuz ekleminin üstündeki tendonun iltihaplanması, kol hareket ettiğinde, özellikle de yukarı doğru hareket ederken ağrıya neden olur.

Bazı hastalar gece yattığında etkilenen omuzda acı duyabilir. Aynı bölgedeki diğer tendonlar da etkilenirse, hastada rotator manşet sendromu olabilir.

Tenis veya golfçü dirseği

Genellikle tenisçi dirseği olarak bilinen lateral epikondilitin sık görülen bir belirtisi dirseğin dış tarafındaki ağrıdır. Bileğe doğru yayılabilir.

Medial epidondylitis veya golfçü dirseği dirseğin iç tarafındaki ağrıdır ve golfçüler arasında daha yaygındır. Bir kuvvete karşı koymaya çalışırken ağrı daha akuttur. Ağrı bazen bileğe doğru yayılır.

De Quervain’in stenoz tenosinoviti

Başparmağın etrafını saran kılıf, baş ile bilek arasında, iltihaplanır. Alanda kalınlaşmış kılıf ve şişlik ile baş parmağınızı hareket ettirmek acı verici hale gelir.

Tetikleyici parmak veya başparmak

Düzleştirildiğinde parmak veya başparmak tıklar. Elin avucundaki tendon kılıfı kalınlaşmış ve iltihaplanmış ve tendonun düzgün hareket etmesine izin vermediğinden bükülmüş bir pozisyonda sabitlenir. Bazen tendon boyunca bir nodül oluşur.

Bilek tendiniti

Bu, defalarca bilekleriyle aynı hareketi kullananları etkileyebilir . Tendinopati, bilek tendonlarını etkileyen başka bir yaralanma tipidir. Bu bir iltihaptan çok dejeneratif bir durumdur .

Tendonit kimlerde görülür, Tendonit nerede görülür?

Tendinit herkeste görülebilir, ancak yetişkinlerde, özellikle 40 yaşın üzerindekilerde daha sık görülür. Tendonlar yaşlandıkça daha az strese toleranslıdır, daha az elastiktir ve yırtılması daha kolaydır.

Tendinit, bir tendonun kemiği bir kası bağladığı vücudun hemen hemen her bölgesinde oluşabilir. En yaygın yerler:

– Başparmak tabanı

– Dirsek

– Omuz

– Kalça

– Diz

– Aşil tendonu

Tendonit belirtileri nedir?

Tendinit belirtileri şunlardır:

– Tendon ve çevresindeki bölgedeki ağrı. Özellikle kalsiyum birikintileri mevcutsa ağrı yavaş yavaş artabilir veya ani ve şiddetli olabilir .

– Omuzda hareket kaybı

Tendonit nedenleri?

Her ne kadar tendinit ani bir yaralanmadan kaynaklanabilse de, durumun zamanla belirli bir hareketin tekrarından kaynaklanması çok daha olasıdır. Çoğu insanda tendinit görülebilir, çünkü meslekleri veya hobileri tendonlara stres uygulayan tekrarlayan hareketleri içerir.

Tendonit tedavi yöntemleri

Kortikosteroit enjeksiyonu: Kortikosteroitler (sadece kortizon olarak da bilinirler), ağrı ve iltihabı çabucak azaltan bir etkiye sahip oldukları için kullanılırlar.

Fizik tedavi: Fizik tedavi, özellikle omuz sıkışmasında çok faydalı olabilir. Fizik tedavi, hareket genişliği egzersizi ile, başparmak yaralanması ve omuz sıkışmasında alçı kullanımını da içerir.

Ameliyat: Ameliyat, yalnızca diğer tedavi seçeneklerine cevap vermeyen ciddi durumlar söz konusu olduğunda, nadiren tercih edilir.