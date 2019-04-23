Temsili validen ’lunapark’ talimatı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Miray Uzun’a devretti. Öğrencinin ilk talimatı ise ’lunapark’ yapılması oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, temsili valilik görevini Şehit Zeki İnan İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Miray Uzun devraldı. Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş ve öğretmenler ve öğrencilerin de katıldığı devir töreninde temsili Vali Uzun, kente lunapark yapılması talimatını vererek, konunun takipçisi olacağını söyledi.

Koltuğu devraldıktan sonra konuşan ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Miray Uzun, kendilerine armağan edilen bu bayramın, bütün dünyadaki çocuklara sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti. Vali Seddar Yavuz’un Türkiye ve Ordu adına örnek alınacak bir devlet adamı olduğunu, çalışmalarını yakinen takip ettiğini ve başarılı çalışmalara imza attığından bahseden Uzun, öğretmenlerinin kendilerine ‘temsili vali’ olacağı haberini verdiklerinde de çok heyecanlandığını dile getirdi.

Vali Seddar Yavuz’a hayırlı olsun dileklerini iletti

Temsili valilik makamını üstlenen ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Miray Uzun, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz’un oğlu Oğuzhan Yavuz’un, İstanbul Avcılar Müftüsü Bekir Derin ve eşi Ayşe Derin’in kızı Nuray Derin ile hayatını birleştirmesini de tebrik etti. Minik öğrencinin, “Bu arada çocuğunuzu da evlendirmişsiniz, hayırlı olsun” ifadelerine yer vermesi, salondakileri tebessüm ettirdi.

İlk talimatı ‘lunapark’ oldu

Temsili olarak koltuğu devralan Miray Uzun, Ordulu tüm çocuklar için lunapark yapılması talimatı verdi, konunun da yakinen takipçisi olacağını aktardı. Ordu Valisi Seddar Yavuz da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm Türkiye’ye ve dünyaya hayırlı olmasını temenni etti. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitleri ve gazileri minnetle yad ettiklerini belirten Vali Yavuz, kendisini ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

Kentteki kutlamalara daha sonra Altınordu ilçesindeki Karşıyaka Ortaokulu bahçesinde devam edildi. Vali Seddar Yavuz’un çocukların bayramını kutladığı törende çeşitli gösteriler sunuldu. Etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kurum müdürleri, diğer ilgililer, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.