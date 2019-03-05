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Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan-2019’un Ege Denizi safhası başarıyla tamamlandı.

05 Mart 2019 Salı 13:04
Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan-2019’un Ege Denizi safhası başarıyla tamamlandı. Yerli silah ve teçhizatların da kullanıldığı tatbikatta, temsili düşman adası başarıyla ele geçirildi.


Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak başlatılan Mavi Vatan-2019 Tatbikatı devam ediyor. Senaryo gereği İzmir Körfezi’ndeki düşman ülkeye ait senaryo gereği “Hekimli Adası” ismiyle anılan adaya amfibi çıkarması yapacak olan kuvvetler, sınıfında dünyanın en büyük gemisi olan ve yerli imkanlarla üretilen TCG Bayraktar ile sabahın ilk ışıklarıyla birlikte adaya yaklaştı.


TCG Bayraktar ile ilk kez buluşan yerli yapım Bayraktar insansız hava aracı, adadaki düşman unsurlarını tespit etti. Lazerle işaretlenen düşman unsurları yok etmek için önce hava harekatı düzenlendi. Harekatta lazerle işaretlenen noktalar Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçaklarıyla vuruldu. Sınıfında dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi olan TCG Bayraktar başta olmak üzere çıkarma gemileri Hekimli Adası plajında mayından temizlenen bölgeden karaya çıkarma yaptı.



ATAK eskortluk yaptı


Çıkarma gemisinde bulunan tank ve zırhlı araçlar, amfibi deniz piyade birlikleriyle birlikte adaya ayak bastı. Türk askeri, adada temsili düşman kuvvetleriyle çatışmaya girdiği sırada karada da çıkarma harekatı devam etti. Kara Havacılıka ait genel maksat helikopterleri, TCG Bayraktar’da bulunan deniz amfibi timlerini senaryo gereği harekatın düzenlendiği adaya götürdü. Genel maksat helikopterini korumak amacıyla bu helikoptere yerli yapım ATAK helikopterleri eskortluk yaptı.


Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, senaryo gereği adayı tamamen ele geçirmesinin ardından amfibi çıkarma tatbikatı başarıyla tamamlandı.



Komuta TCG Bayraktar’da


Senaryo gereği düzenlenecek operasyonu Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, TCG Bayraktar gemisinden komuta etti. Dev geminin harekat merkezinde toplanan Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetkili personeli, düzenlenen harekatı aşama aşama izleyerek gerekli yönlendirmeleri yaptı.



Akar da takip etti


Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Mavi Vatan Tatbikatı’nı havadan erken ihbar ve kontrol uçağından takip etti. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla tatbikatı izledi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:04
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