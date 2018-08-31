Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor grup aşamasında boy gösterecek.31 Ağustos 2018 Cuma 14:48
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın grupları ve rakipleri belli oldu.
GRUP I
Beşiktaş
Genk (Belçika)
Malmö (İsveç)
Sarpsborg (Norveç)
GRUP D
Anderlecht (Belçika)
Fenerbahçe
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Spartak Trnava (Slovakya)
GRUP J
Sevilla (İspanya)
Krasnodar (Rusya)
Standard Liege (Belçika)
Akhisarspor
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