Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın grupları ve rakipleri belli oldu.

GRUP I

Beşiktaş

Genk (Belçika)

Malmö (İsveç)

Sarpsborg (Norveç)

GRUP D

Anderlecht (Belçika)

Fenerbahçe

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Spartak Trnava (Slovakya)

GRUP J

Sevilla (İspanya)

Krasnodar (Rusya)

Standard Liege (Belçika)

Akhisarspor