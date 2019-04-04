0553 313 94 23

Temsilciler Meclisinden Yemen tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını onayladı- Başkan Donald Trump'ın söz konusu tasarıyı veto etmesi bekleniyor

04 Nisan 2019 Perşembe 19:32
Temsilciler Meclisinden Yemen tasarısına onay

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteğin durdurulması yönündeki karar tasarısını onayladı.

ABD Kongresinde Senato'da her iki partinin de desteğiyle onaylanan ve ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği desteğin kesilmesini öngören karar tasarısı Temsilciler Meclisinde oylandı.

Temsilciler Meclisinde 175'e karşı 247 "evet" oyu ile onay alan tasarı, ABD Başkanı Trump'a sunulacak.

Amerikan basınındaki haberlere göre, "ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine zarar verilmemesi" için Trump'ın tasarıyı veto etmesi bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, dış politika söz konusu olduğunda Kongrenin artık kendi anayasal zorunluluklarını göz ardı etmeyeceği gerçeğiyle yüzleşecektir." diye konuştu.

ABD Senatosunda söz konusu kararın destekçilerinden olan Connecticut Demokrat Senatörü Chris Murphy de Temsilciler Meclisindeki oylamadan önce "Bu (tasarı) hayat kurtaracaktır ve sadece Kongrenin savaş ilan etmeye hakkı olduğuna dair güçlü bir mesaj gönderecektir." mesajını paylaştı.

- Geçen ay Senatoda kabul edilmişti

ABD yönetiminin, Yemen'de devam eden savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm askeri unsurlarını 30 gün içinde geri çekmesini öngören yasa tasarısı, 13 Mart'ta Senatoda kabul edilmişti.

Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan politikasına önemli bir karşı çıkış olarak nitelendirilmişti.

Söz konusu tasarıda, El Kaide ile savaşanlar hariç, Yemen'deki savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm Amerikan askeri unsurlarının 30 gün içinde geri çekilmesi öngörülüyor.

ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a Yemen'de devam eden savaşta verdiği destek uzun süredir Kongrede tartışmalara neden olmuş, geçen aralık ayında Senatoda kabul edilen benzer bir tasarı, o zaman Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde kabul edilmemişti.

Kasım ayında yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından yenilenen Senato ve Temsilciler Meclisinde söz konusu Yemen tasarısının yeniden gündeme geleceği belirtilmişti.

Şubat ayı içinde ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören ayrı bir yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 19:32
  1. ABD
  2. Temsilciler Meclisi
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor'a Vali Salih Ayhan'dan ziyaret
    1. Sivasspor'a Vali Salih Ayhan'dan ziyaret
    2. Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle..
    3. Mehmet Abdi Bulut kimdir nereli ve kaç..
    4. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den..
    5. İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede..
    6. Hafter, Trablus'u ele geçirmek için..
    7. Denizli’de trafik kazası 1’i ağır 2..
    8. Türkiye, tekvandoda Avrupa şampiyonu..
    9. Güney Asya'da hava kirliliği yaşam..
    10. Rafet Vergili kimdir nereli ve kaç..
    11. İşte S-400 geriliminin perde arkası!..
    12. Pentagon’dan açıklama: “Türk..
    13. Bahçelievler’de parmakları ve..
    14. Seçim sonuçlarına itirazlar
    15. Deniz Baykal'ın kaset davasında flaş..
    16. 6 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi..
    17. Vefa Salman kimdir nereli ve kaç..
    18. AA'nın dezenformasyonla mücadelesi..
    19. Samanlıkta başlayan yangın eve sıçradı
    20. Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    21. İl Seçim Kurulu karar verdi: 15 ilçede..
    22. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den..
    23. Kahramanmaraş’ta hırsızlık iddiası: 2..
    24. Yaşar Akkuş kimdir nereli ve kaç..
    25. Kütahya'da sualtı hokeyi heyecanı
    26. Jandarmadan "Uyuşturucuya geçit..
    27. Fenerbahçe: "Aydınlık geleceğimize..
    28. Türkiye'nin diğer iki F-35'i de teslim..
    29. Tunus'ta kemer sıkma politikaları..
    30. Temsilciler Meclisinden Yemen..
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    Oy farkı eriyince iptal etti... İmamoğlu'ndan flaş karar!
    Oy farkı eriyince iptal etti... İmamoğlu'ndan flaş karar!
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi