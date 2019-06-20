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Temsilciler Meclisinden ABD Başkanı'nın askeri güç yetkisine tırpan

ABD Temsilciler Meclisinde, 11 Eylül 2001'de yaşanan terör saldırıları sonrası başkana verilen "2001 Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası"nın iptali için karar alındı

20 Haziran 2019 Perşembe 11:59
Temsilciler Meclisinden ABD Başkanı'nın askeri güç yetkisine tırpan

ANKARA (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, 11 Eylül 2001'deki terör saldırıları sonrasında ABD başkanına verilen "2001 Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası"nı iptal kararı aldı.

Politico'nun savunma muhabiri Connor O'Brien'in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçi Partililerin katılmadığı oylamada, 11 Eylül 2001 yılında yaşanan terör saldırılarından sonra başkana verilen askeri güç kullanma yetkisinin kaldırılmasına karar verildi.

Meclisteki Demokrat Partili üyeler tarafından 1 trilyon dolarlık başka bir ödenek yasasına dahil edilen iptal kararı, 223 ret oyuna karşılık 226 kabul ile alındı.

The Week'te yer alan haberde ise kararın Senatodan geçmesinin zor olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

11 Eylül saldırılarından 3 hafta sonra meclise ve senatoya getirilen ve ezici bir çoğunlukla kabul edilen "2001 Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası", ABD başkanına terör saldırılarının faillerine ve onlara koruma sağlayanlara karşı askeri güç kullanma imkanı veriyordu.


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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:59
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