Temsilciler Meclisi Yemen tasarısını tekrar onayladı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın iki kez veto ettiği ABD'nin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek 3 tasarıyı tekrar onayladı.

Meclis Genel Kurulunda yapılan oylamada ilk iki tasarı 190 "hayır" oyuna karşılık 238 "evet" oyu ile geçerken, üçüncü tasarı ise 190'a karşı 237 "evet" oyu ile onaylandı.

Oylamaya ilişkin açıklama yapan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, Körfez Bölgesi'ndeki ABD müttefiklerinin Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından tehdit altında olduğunun farkında olduğunu ancak yapılan insan hakları ihlallerini de göz ardı edemeyeceklerini vurguladı.

Engel, "Bölgedeki iş birliğimiz, müttefiklerimiz tarafından işlenen sivil katliamlara göz yumacağımız anlamına gelmiyor. Kafamızı çevirerek başkanın kongre üzerinde güç gösterisi yapmasına izin vereceğimiz anlamını taşımıyor. (Trump) yönetimi değerler adına ayağa kalkmıyorsa, kongre kalkmalı ve kalkacak." ifadelerini kullandı.

Dört Cumhuriyetçi vekilin de destek verdiği tasarı, daha önce aynı tasarıyı iki kere veto eden Trump'a üçüncü kez gönderilecek.