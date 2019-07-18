0553 313 94 23

Temsilciler Meclisi Yemen tasarısını tekrar onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın iki kez veto ettiği ABD'nin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek 3 tasarıyı tekrar onayladı- Söz konusu tasarı üçüncü kez Trump'ın masasına gönderilecek- Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel:- "Bölgedeki iş birliğimiz, müttefiklerimiz tarafından işlenen sivil katliamlara göz yumacağımız anlamına gelmiyor.- "Kafamızı çevirerek başkanın kongre üzerinde güç gösterisi yapmasına izin vereceğimiz anlamını taşımıyor. (Trump) yönetimi değerler adına ayağa kalkmıyorsa, kongre kalkmalı ve kalkacak"

18 Temmuz 2019 Perşembe 06:35
Temsilciler Meclisi Yemen tasarısını tekrar onayladı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın iki kez veto ettiği ABD'nin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek 3 tasarıyı tekrar onayladı.

Meclis Genel Kurulunda yapılan oylamada ilk iki tasarı 190 "hayır" oyuna karşılık 238 "evet" oyu ile geçerken, üçüncü tasarı ise 190'a karşı 237 "evet" oyu ile onaylandı.

Oylamaya ilişkin açıklama yapan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, Körfez Bölgesi'ndeki ABD müttefiklerinin Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından tehdit altında olduğunun farkında olduğunu ancak yapılan insan hakları ihlallerini de göz ardı edemeyeceklerini vurguladı.

Engel, "Bölgedeki iş birliğimiz, müttefiklerimiz tarafından işlenen sivil katliamlara göz yumacağımız anlamına gelmiyor. Kafamızı çevirerek başkanın kongre üzerinde güç gösterisi yapmasına izin vereceğimiz anlamını taşımıyor. (Trump) yönetimi değerler adına ayağa kalkmıyorsa, kongre kalkmalı ve kalkacak." ifadelerini kullandı.

Dört Cumhuriyetçi vekilin de destek verdiği tasarı, daha önce aynı tasarıyı iki kere veto eden Trump'a üçüncü kez gönderilecek.

- Senato'da kabul edilmişti

ABD yönetiminin, Yemen'de devam eden savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm askeri unsurlarını 30 gün içinde geri çekmesini öngören yasa tasarısı, 13 Mart'ta Senato'da kabul edilmişti.

Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan politikasına önemli bir karşı çıkış olarak nitelendirilmişti.

Söz konusu tasarıda, El Kaide ile savaşanlar hariç, Yemen'deki savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm Amerikan askeri unsurlarının 30 gün içinde geri çekilmesi öngörülüyor.

ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a Yemen'de devam eden savaşta verdiği destek uzun süredir Kongrede tartışmalara neden olmuş, geçen aralık ayında Senatoda kabul edilen benzer bir tasarı, o zaman Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde kabul edilmemişti.

Kasım ayında yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından yenilenen Senato ve Temsilciler Meclisinde söz konusu Yemen tasarısının yeniden gündeme geleceği belirtilmişti.

Şubat ayı içinde ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören ayrı bir yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 06:35
  1. ABD
  2. Suudi Arabistan
  3. Temsilciler Meclisi
  4. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Boudou'nun hapis cezası onaylandı
    1. Eski Arjantin Devlet Başkanı..
    2. NATO'dan S-400 açıklaması... 'NATO'dan..
    3. Temsilciler Meclisi Yemen tasarısını..
    4. "YPG/PKK, masum Kürtleri hedef alan..
    5. Beykoz’da kundaklama iddiası polisi..
    6. Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj..
    7. Başkent’te aday sürücü yayaya çarptı
    8. İnsan tacirinden küstah sözler.....
    9. Emniyet Genel Müdürü değişti... İşte..
    10. Acı haber! Bir asker şehit oldu
    11. Torba kanun Meclis'ten geçti... 6 ay..
    12. Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Küresel..
    13. 50 otobüsle gelmişlerdi, büyük bir şok..
    14. "NATO'nun Türkiye ile iş birliği,..
    15. Aşırı yağış sel ve toprak kaymasına..
    16. Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı..
    17. Bursa'da ahır yangını
    18. GÜNCELLEME - Düzce'de su baskını ve..
    19. Balıkesir'de bir evde patlama ve..
    20. ABD'de aşırı sıcak hava uyarısı
    21. Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş..
    22. Düzce'de su baskını ve toprak kayması
    23. Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur..
    24. Tartışanlara müdahale edince..
    25. Tüp patladı, 4 ev alev alev yandı
    26. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet..
    27. Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü,..
    28. Kazada yaralanan şahıs yaşam savaşını..
    29. BM’den Macaristan’a "göçmen" tepkisi
    30. Sincan Belediyesi’nin AKP’li Meclis..
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Erdoğan müjdeyi vermişti! Başvurular başladı
    Erdoğan müjdeyi vermişti! Başvurular başladı
    Şoray Uzun'dan çok sert tepki: Kim ki örgüt ismi vermeyi uygun görmez ise haindir
    Şoray Uzun'dan çok sert tepki: Kim ki örgüt ismi vermeyi uygun görmez ise haindir