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Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Çin'e Uygur tepkisi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi:- "Çin'de yaşananlar dünya vicdanına bir meydan okumadır ve bunun devam etmesine izin veremeyiz"- "Çin'deki insan hakları ve dini özgürlük ihlallerine ses çıkartmadıkça, dünya üzerindeki başka herhangi bir yer hakkında konuşmak için tüm ahlaki yetkilerimizi kaybediyoruz"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 02:57
Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Çin'e Uygur tepkisi

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik kitlesel gözaltıları eleştirdi.

Pelosi, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bu yıl ikincisi yapılan "Gelişmiş Dini Özgürlükler Hizmeti" adlı organizasyonda konuştu.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara uyguladığı kitlesel gözaltıları ve baskıyı eleştiren Pelosi, "Çin'de yaşananlar dünya vicdanına bir meydan okumadır ve bunun devam etmesine izin veremeyiz." dedi.

Öte yandan Pelosi, birçok ülkenin Çin ile olan ekonomik çıkarları doğrultusunda bölgedeki Müslüman azınlıklara uygulanan kötü muameleye ses çıkarmadığını belirterek, ülke liderlerinin bir fark oluşturabilmesi için dini özgürlüklere yaklaşımlarında tutarlı olmaları gerektiğini vurguladı.

Pelosi, "Çin'deki insan hakları ve dini özgürlük ihlallerine ses çıkartmadıkça, dünya üzerindeki başka herhangi bir yer hakkında konuşmak için tüm ahlaki yetkilerimizi kaybediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Uluslararası kuruluşların tepkisi devam ediyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) yayımladığı raporda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiğini belirtmişti.

Çin ise uluslararası kamuoyunda "toplama kampları" şeklinde adlandırılan yerlerin "mesleki eğitim merkezi" olduğunu ve buralarda tuttuğu kişileri "aşırıcı fikirlerden arındırarak topluma kazandırmayı" hedeflediğini iddia ediyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.
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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 02:57
  1. ABD Dışişleri Bakanlığı
  2. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi
  3. Çin
  4. Uygur Türkleri

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