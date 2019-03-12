Temsilci seçilen öğrenci seçim vaadindeki sözünü tuttu

Adıyaman’ın Samsat ilçesi Zeynel Aslan İlkokulu öğrenci temsilciliğine seçilen Bilal Uçar, öğrencilere satranç takımı dağıtarak seçim vaadini yerine getirdi.

Öğrenci temsilciliği seçimlerinde, seçildiği takdirde arkadaşlarına satranç takımı dağıtacağı sözü veren Samsat Zeynel Aslan İlkokulu öğrencisi Bilal Uçar, okuldaki tüm öğrencilere satranç takımı dağıttı. Seçim sözünü yerine getirmek için Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünden destek alan Uçar, vermiş olduğu vaadini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Öğrenci Temsilcisi Uçar, "Öğrenci temsilcilik seçimleri sırasında eğer kazanırsam satranç kursu açtırıp tüm öğrencilerimize satranç takımı dağıtacağım dedim. Seçimi kazanınca Samsat İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve okul idaresi desteğiyle Adıyaman Belediyesinden yardım istedim. Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bu konuda bana yardımcı oldu ve böylece verdiğim sözü tutmuş oldum. Demokratik tercihlerini benden yana kullanarak bana oy veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak, seçim süreci sona ermiştir. Bundan sonra bütün okulun temsilcisi olarak çalışmalarımı sürdüreceğim" dedi. Samsat Zeynel Aslan İlkokulu Müdürü Ahmet Tepe ise yaptığı açıklamada, öğrencilerinin vermiş olduğu sözü yerine getirmiş olmasından dolayı kendilerinin de çok mutlu olduklarını belirterek, kendisine teşekkür etti. Tepe, "Bilal Uçar isimli öğrencimiz seçim öncesinde öğrencilerin desteğini almak için satranç dağıtma sözü vermiş. Öğrencimizin sözünü yerine getirebilmesi için destek olan Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu’ya teşekkür ediyorum. Okulumuz Zeynel Aslan ilkokullu geleceğin idarecilerini yetiştirecek bir misyona sahiptir. Bizlerde okul idaresi olarak böyle çalışmaların devamını sağlamak için daha fazla çaba göstereceğiz" diye konuştu.