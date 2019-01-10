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"Temsil" sergisi sanatseverlerle buluştu

Resim ve heykel olmak üzere 16 yapıttan oluşan sergi, 2 Şubat'a kadar görülebilecek

10 Ocak 2019 Perşembe 18:22
"Temsil" sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Türk resim sanatının önemli sanatçılarının eserlerinden oluşan "Temsil" adlı karma sergi F Sanat Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, sergide ressam Halil Akdeniz, Özdemir Altan, Devrim Erbil, Balkan Naci İslimyeli, Hüsamettin Koçan, Tülin Onat, Süleyman Saim Tekcan ve heykeltıraş Meriç Hızal'ın eserleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen serginin küratörü Hülya Düzenli, serginin başlığını oluşturan "Temsil" kelimesinin resim sanatının en çok konuşulan kavramlarından biri olduğunu belirterek, "Genellikle bir ifade aracı olarak karşımıza çıkar. Temsil, bir şeyin, bir durumun, bir olgunun yerine bir kimsenin ya da bir topluluğun verdiği yetkiyle davranma ya da bir şeyi belirgin özellikleriyle yansıtmak, simgelemek anlamlarına gelir." dedi.

Düzenli, sanatın temsil boyutunun çok tartışılan bir kavram olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Sanat disiplinlerinin hemen hepsi için sanatın tarihi neredeyse temsilin tarihidir. Bu durum, tarihsel süreçte hem farklı düşünce ve kültürlere ait bilgiler hem de temsil biçimleri aracılığıyla işaret ettikleri gerçekliklerin yansımasıdır. Bu yansıma doğrudan doğruya görünenin kendisine bağlı değildir. Bugün temsilin kendisi, temsil ettiği şeyler hatta temsil edemedikleri üzerinden de okunan, pek çok göndermeyi bünyesinde barındıran bir kavramdır. Plastik sanatlar alanında temsil gerçeklik ile anlatım arasında kurulan bağları algılamamıza aracı olur. Verili bir gerçeklik olan nesne aracılığıyla ortaya konulan betimlemeler, temsilin kendisi olduğu kadar temsil ettiğinin hatta temsil edilenin de kendisidir. Temsil sergimiz de bu bağlamda farklı sanatçıların yapıtlarının alt bağlamlarını, temsil edilenleri, yapıtların izleyicilerde oluşturacağı yansımaları yakalamamız içindir."

Resim ve heykel olmak üzere 16 yapıttan oluşan sergi, 2 Şubat'a kadar görülebilecek.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:22
  1. F Sanat Galeri
  2. sergi

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