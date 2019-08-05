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Temmuz’da faizsiz sistemle alınan konut sayısı rekor kırdı

Konut satışlarında son aylarda kur ve faiz odaklı yaşanan durgunluk, faizsiz sistemle konut alma taleplerini artırdı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:15
Temmuz’da faizsiz sistemle alınan konut sayısı rekor kırdı

Konut satışlarında son aylarda kur ve faiz odaklı yaşanan durgunluk, faizsiz sistemle konut alma taleplerini artırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre Haziran’da konut satışları yüzde 48 düşerken Eminevim’in uyguladığı faizsiz konut edindirme sistemi Elbirliği, son 6 ayda yaklaşık yüzde 34 büyüdü. Geride kalan Temmuz ayında ise şuana kadar ki rekor kırılarak Elbirliği ile konut sahibi olanların sayısı ilk kez 1000’nin üzerine çıktı.


Türkiye’de yılın ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 34 büyüyen Eminevim’in faizsiz ev alma modeli olan Elbirliği Sistemi, özellikle konut teslimatlarında geçtiğimiz Temmuz ayında konut sektöründeki durağanlığa rağmen rekor bir teslimat gerçekleştirdi. Aylık bazda ilk kez 1000’nin üzerine çıkan ve bir ayda toplam 1006 konut teslimatı gerçekleştiren sistem, bugüne kadar ise toplam 144 bin 255 kişiyi ev ve otomobil sahibi yaptı. Elbirliği Sistemi’nin başarısını değerlendiren Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, faizsiz ev almaya dayalı sistemin konut satışlarında başarılı bir alternatif olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.


“Elbirliği Sistemi, Türkiye ekonomisine aylık 250 milyon TL nakit akışı sağlıyor”


29 yıldır Eminevim’in uyguladığı Elbirliği Sistemi’nin toplamda gerçekleştirilen teslimat sayısının Ağustos başı itibariyle 145 bine yaklaştığını vurgulayan Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, konut sektöründe faizsiz sistemle yapılan alımların her geçen ay hızla büyümeye devam ettiğini dile getirdi. Üstün şöyle konuştu:


“Türkiye’de Eminevim’in öncüsü olduğu faizsiz ev almaya dayalı Elbirliği Sistemi bu yılın ilk yarısında yüzde 34 büyüme kaydetti. Yılın ilk yarısında ev ve araç olmak üzere toplam 10 binin üzerinde teslimat yaptık. Temmuz ayında ise bugüne kadar 900’leri aşan konut teslimat sayımız ilk defa 1000’nin üzerine çıktı. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz teslimatlarla 145 bine yakın aileyi ev ve otomobil sahibi yaparken her ay bin 800’ü aşkın teslimatla piyasaya ve Türkiye ekonomisine yaklaşık 250 milyon TL’lik nakit akışı sağlıyoruz. Sistemin konut satışlarında gösterdiği bu başarı, sektörde yaşanan soruna bir çözüm sunabileceğini ortaya koyuyor.”


Faizsiz sistemle 5 dakikada bir, günde ise 84 teslimat yapılıyor


Konut sektöründe son aylarda sert düşüşler yaşanırken faizsiz Elbirliği Sistemi’nde yoğun talebin yaşandığını ifade eden Emin Üstün, “Artan kurlar ve faiz oranları, ev almayı zorlaştırıyor ve bu nedenle konut satışlarında önemli bir daralma yaşanıyor. Aynı sektörde bir yanda daralma yaşanırken bir yanda da faizsiz ev alma sistemleriyle konut alımına ilgi artıyor. Faizsiz gerçekleştirilen ev alma sisteminin en başarılı örneği, konut satışlarına iyi bir alternatif sunan Elbirliği Sistemi’dir. Bugün sistemimizle 5 dakikada bir, günde ise 84 teslimat yapılıyor. Yaşanan durağanlığa rağmen Elbirliği Sistemi’nin teslimat rakamlarına ve büyüme oranlarına baktığımızda konut sektörünün de faizsiz ödeme sistemlerine ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Özellikle küçük birikimleri olan orta gelir grubu ailelere daha çok seslenerek büyümemizi sürdürmeyi ve konut satışlarının artırılmasında başarılı bir alternatif olmayı devam ettirmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:15
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