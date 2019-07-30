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Temmuz sıcağında kar keyfi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine farklı illerden gelen doğaseverler, 2 bin 500 rakımdaki Mergezer Yaylası’nda temmuz ayına rağmen karın keyfini çıkardı.

30 Temmuz 2019 Salı 09:52
Temmuz sıcağında kar keyfi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine farklı illerden gelen doğaseverler, 2 bin 500 rakımdaki Mergezer Yaylası’nda temmuz ayına rağmen karın keyfini çıkardı.


Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü Başkanı Kahraman Aytan öncülüğünde Mergezer Yaylası’na doğa etkinliği düzenlendi. Farklı illerden gelen doğaseverler, yeşillikler arasında kalan kar kütleleri üzerinde bol bol fotoğraf çekerek günün tadını çıkardı. Temmuz ayının son günlerine rağmen karın keyfini çıkaran Mehmet Deniz Gültekin, “Daha önce Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerini görmemiş birisi olarak, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hem kar keyfi hem de yeşilliğin sefasını yaşadık” dedi.


Cumhure Doğan ise, Mergezer Yaylası’nda kar görünce çocuklar gibi eğlendiğini belirtti.


Kahraman Aytan da, Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü olarak bölgenin tüm güzelliklerini keşfettiklerini söyleyerek, “Bu hafta dışarıdan gelen misafirlerimizi bölgenin can damarı olan Doski bölgesine götürerek, Mergezer Yaylası’na çıkardık. Temmuz ayının son günleri olmasına rağmen karın olduğunu gören misafirlerimiz hayran kaldı. Gölde yüzdük ve dağları gezdik. Bize eşlik eden ve destek olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:52
  1. doğa
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