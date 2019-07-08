Temmuz konser programları revize edilecek Kültür ve Turizm Bakanlığınca temmuz konserleri revize edilecek

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca temmuzdaki konser programlarının revize edileceği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlık ve Bakan Mehmet Ersoy'un Twitter hesabından, temmuz konser programlarına ilişkin paylaşımda bulunduğu ifade edildi. Açıklamada yer alan paylaşımda şunlar kaydedildi: "Devletimiz, milletimizin sesini duyar, dinler, anlar ve gereğini yapar.‬ Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Gelen yoğun tepki ve eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede temmuz ayı konser programlarımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız."

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