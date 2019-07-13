Temmuz ayında metrelerce kar

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde bahar yeni geliyor. Temmuz ayında yüksek rakımlı dağlarda hala kar kütleleri duruyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Gökçe köyü havası ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor. İlçe merkezinde kavurucu sıcaklar hakimken bu köyde yeni yeni çiçekler yeşeriyor. Karlar yavaş yavaş eriyor. İlçe merkezinden 35 kilometre uzaklıkta bulunan yaylalarında hala kışın belirtileri duruyor. Yüksek rakımlı dağlarda metrelerce kar kütleleri görenleri şaşırtıyor. Buz gibi suyu ve havasıyla göz kamaştıran köyde renk renk açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Türkiye’nin her yerinde kavurucu yaz sıcaklıklar yaşanırken, Gökçe köyü yaylalarında bahar yeni kendini gösterdi. Köylüler ahırlarından çıkardıkları keçileri otlak alanlarda otlatıyor. Baharın kendini yeni gösterdiği, yer yer kar kütlelelerinin olduğu bölge İHA ekipleri tarafından drone ile görüntülendi. Bölgede oluşan güzellik ise seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.