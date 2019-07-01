Temmuz ayında diz boyu karda arıza onarımı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, temmuz ayında diz boyu karda içme suyu arızasını giderdi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, temmuz ayında diz boyu karda içme suyu arızasını giderdi.

VASKİ ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Yoldüştü Mahallesi’ndeki içme suyu arızasını gidermek için zorlu dağ yolunu aşarak yayladaki kaynağa ulaştı. Arızanın yaşandığı bölgenin kar altında kaldığını gören VASKİ ekipleri, kepçelerle karı temizleyerek bölgeye ulaşmaya çalıştı. Temmuz ayında diz boyu karda arızayı onaran VASKİ ekipleri, mahalleye tekrar su verdi.

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