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Temizlik işçisini CHP’lilerin taciz ve tehdit ettiği iddiası

Adana Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü’nde çalışan kadın işçi, görevini yaptığı sırada CHP seçim bürosunda bulunan 2 kişinin sözlü taciz ve tehdidine uğradığını iddia ederek, şikayetçi oldu.

19 Şubat 2019 Salı 13:23
Temizlik işçisini CHP’lilerin taciz ve tehdit ettiği iddiası

Adana Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü’nde çalışan kadın işçi, görevini yaptığı sırada CHP seçim bürosunda bulunan 2 kişinin sözlü taciz ve tehdidine uğradığını iddia ederek, şikayetçi oldu.


İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü’nde çalışan temizlik işçisi Havva Bulut (32), Ziyapaşa Bulvarı Atatürk Parkı civarında bulunan CHP seçim bürosunu ve çevresinin temizliğini yaptığı sırada CHP seçim bürosundaki 2 kişinin kendisine ‘Zeydan Karalar gelecek ve kazanacak senin ve Hüseyin Sözlü’nün ... vuracağız’ diyerek siyaset üzerinden sözlü tacizde bulunduğunu, tehdit edildiğini bunun ardından bağırdığını ve seçim bürosundaki diğer kişilere olayı aktarmasının ardından şikayetçi olmaması konusunda kendisine telkinde bulunulduğunu ileri sürdü.


Olayın ardından Havva Bulut ve avukatı Mücella Kara, polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu.


Avukat Mücella Kara yaptığı açıklamada, “Belediye işçimiz sözlü tacize uğramıştır. İşiyle tehdit edilmiştir. Bu olay Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim bürosu önünde olmuştur. Tacizde bulunan 2 kişi de seçim bürosundan çıkmıştır. Olayla ilgili şikayette bulunduk ve adalete de güveniyoruz. Çocukları için sokakları süpürüp, ekmek parası kazanmaya çalışan bir kadının amiyane tabirlerle sözlü tacize uğraması aynı zamanda işiyle tehdit edilmesi suçtur. Bunun takipçisi olacağız” dedi.


Tacize uğradığını iddia eden Havva Bulut ise, “Olay yerine polis çağırdım. İşimle tehdit edildim, psikolojim bozuldu. Ağlamaya başladım ve arkadaşlarım teselli etti beni. Olay yerindeki kişiler beni taciz eden kişileri savundu. Ben yol süpürüp çocuğumun rızkını kazanıyorum adaletin yerini bulmasını istiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:23
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