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Temizlik işçisinden kan donduran hareket

Rize’de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisi hakkında soruşturma başlatıldı.

30 Haziran 2019 Pazar 09:29
Temizlik işçisinden kan donduran hareket

Rize’de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisi hakkında soruşturma başlatıldı.


Kalkandere ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan S.K., elindeki süpürge ile köprünün üzerinde bulunan 2 yavru köpekten birini küreğin üzerine koyup, ardından köprüden dereye attı. Diğer yavru köpek ise canını kaçarak kurtardı. SK.’nın Köpeği dereye attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Sosyal medyada paylaşılan vahşet görenler tarafından paylaşılınca Kalkandere Belediyesi bir açıklama yaptı. Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, belediyenin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada S.K.’nın cezasız kalmayacağını ve hakkında işlem başlatıldığını dile getirdi. Yıldırım, “İnternete düşen ve bilgimiz dışında gelişen bu üzücü olay için belediyemiz adına herkesten özür diliyorum. Her canlının yaşama hakkı vardır. Belediye personelimiz hakkında gerekli işlem yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.



Hakkında işlem başlatıldı


Yine aynı hesaptan Kalkandere Belediyesi adına yapılan paylaşımda ise S.K. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hukuki işlem başlatıldığı dile getirildi. Paylaşımda, “Bugün, 29/06/2019 tarihinde ilçemizde geçtiği tespit edilen menfur hadiseye dair saat 18.30’da ilgili kişi S.K’nın ifadesinin alınmasına müteakip, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hukuki süreç işletilmiştir. Ayrıca ilgili kişi hakkında idari soruşturma süreci de başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 09:29
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