Temizlik işçisi feci şekilde can verdi Ordu’nun Korgan ilçesinde temizlik işçisi, çöp kamyonunun içine düşerek feci şekilde can verdi.

Ordu’nun Korgan ilçesinde temizlik işçisi, çöp kamyonunun içine düşerek feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, belediyeye ait çöp kamyonunda temizlik işçisi olarak çalışan Asım Çelgin, kamyonun çöp boşaltılan kısmında çalışma yaparken kapakların hareket etmesi sonucu sıkıştı.

Arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa bir sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, Çelgin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından cenaze, Korgan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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