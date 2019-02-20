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Temizlik görevlisine kadınlardan destek

Adana’da iki erkek tarafından sözlü tacize uğradığını ve işiyle tehdit edildiğini ileri süren Adana Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü’nde görevli Havva Bulut’a kadınlar destek verdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:39
Temizlik görevlisine kadınlardan destek

Adana’da iki erkek tarafından sözlü tacize uğradığını ve işiyle tehdit edildiğini ileri süren Adana Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü’nde görevli Havva Bulut’a kadınlar destek verdi.


Zübeyde Hanım Parkı’nda toplanan Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı kadın temizlik işçileri ve Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi bileşenleri, kadına yönelik taciz ve tehditlere karşı toplandı.


Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Cennet Ünal ve Havva Bulut’un avukatı Mücella Kara basın açıklaması yaptı. Cennet Ünal, “Adana’da yaklaşık iki gündür sürekli konuşulan ve biz kadınları ciddi anlamda rahatsız eden bir olay meydana geldi. Burada olayın hangi siyasi partinin önünde nasıl yaşandığından ziyade kadınlarımızın gerek çalışma haklarına, gerek sosyal hayatlarına ciddi bir müdahale yaşandı” dedi.


Bu olayın kadın haklarına, işçi haklarına, insanlık onuruna tamamen aykırı bir durum olduğunu söyleyen Ünal, bu konuda siyasi partilerin yöneticilerinin bu çarkın içinde bu insanları barındırmamaları gerektiğini ifade etti. Ünal, kadın meclisleri, sivil toplum kuruluşları olarak olayın takipçisi ve kadınların her zaman destekçisi olacaklarını söyledi. Bu olayı gerçekleştirenleri ve bunları savunanları sonuna kadar kınadıklarını ifade etti.


Avukat Mücella Kara ise iki gün önce yaşanan utanç verici olayı kınadıklarını belirtti. Kara “O gün yaşanan olay bir ayrımcılık suçudur. Kadının toplumdaki yeri bu kadar sarsılmışken, kadına her yerde bu kadar şiddet uygulanırken, çalışan bir kadının, ekmeğinin peşinde olan bir kadının sözlü fiziksel tacize uğramasını kınıyoruz, sonuna kadar bu davayı takip edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nde bütün kadınlar özgürdür, Atatürk’ün bütün dünyadan önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdiğini unutmamak gerekir. Seçimler yaklaşmışken sadece seçim malzemesi yapılmak için, seçime yönelik hakarete uğrayan bu kadınların her zaman arkasında olacağız” diye konuştu.


Basın açıklamasının ardından kadınlar Zübeyde Hanım’ın büstüne çiçek bıraktı.


CHP seçim bürosunu ve çevresinin temizliğini yaptığı sırada seçim bürosundaki 2 kişinin kendisine ‘Zeydan Karalar gelecek ve kazanacak senin ve Hüseyin Sözlü’nün ... vuracağız’ diyerek sözlü tacizde bulunduğunu ve işiyle tehdit edildiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:39
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