Antalya'da temizlik yaptığı evin camını silerken pencereden düşerek yaralanan kadının ev sahibi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aleyhine açtığı "iş kazasının tespiti" davasına başlandı.

Antalya 2. İş Mahkemesindeki duruşmaya davacı Minire İnal ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Nazire Terzi, yaklaşık 20 yıldır ev hizmetlerinde çalıştığını belirterek, "Davalının annesinin evine temizliğe gitmiştim. Temizlik yaparken bana 'Dikkat et, sen de Minire gibi düşme' dedi. Olayı sorduğumda, Minire hanımın haftada 3 gün oğlunun evine gittiğini, cam silerken üçüncü kattan düştüğünü söyledi." iddiasında bulundu.

Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan İnal, yaşadığı olayın iş kazası olarak tanımlanması gerektiğini savundu.

İnal, "Bir gün bile çalışsak biz kendimizi işçi olarak görüyoruz. Geçirdiğim kazanın da bir iş kazası olduğunu söylüyorum." dedi.

İnal'ın avukatı Aylin Onursev ise ev işçilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için sigortasız çalışması veya çalıştırılması konusunda bir düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.

Müvekkilinin 2009'dan beri hakkını ispatlamaya çalıştığını, mağduriyetinin devam ettiğini belirten Onursev, "Bu durum diğer ev işçileri için de geçerli çünkü ev işçilerinin sağlık sigortası yok. Sigorta olsun diye Minire hanım bu davaları açtı. Sigortalı olsaydı mağduriyet azalacaktı. İşveren de önlem alacaktı. İşçisini cama çıkarmayacaktı. Cama çıkıp ölen o kadar çok işçi var ki. Bir an önce bu konuda önlem alınması gerekiyor." diye konuştu.

Antalya'da oturan 2 çocuk annesi Minire İnal, 5 Mart 2009'da çalıştığı evin camlarını silerken 3. kattan düşmüş, kaldırıldığı hastanede iç kanama geçirdiği, kaburgalarında kırık bulunduğu belirlenmişti. İnal, akciğer ve omurilikten bir dizi ameliyat geçirmişti. İnal'ın daha önce SGK ve ev sahibi aleyhine açtığı "hizmet tespit" davası da devam ediyor.