0553 313 94 23

Temizlenen yuvalar leylekleri bekliyor

Türkiye’nin ilk ve tek leylek köyü olan Karacabey’e bağlı Eskikaraağaç’ta, geleneksel bahar temizliği önceki gün belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

08 Mart 2019 Cuma 10:36
Temizlenen yuvalar leylekleri bekliyor

Türkiye’nin ilk ve tek leylek köyü olan Karacabey’e bağlı Eskikaraağaç’ta, geleneksel bahar temizliği önceki gün belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.


Bahar temizliği sırasında bir yandan mahalle sokakları temizlenirken, bir yandan da merdivenli araç yardımıyla leylek yuvalarına çıkan doğa dostu ekipler, yuvaya yine leylekler tarafından taşınan yabancı ve riskli materyalleri topladı. Geçen yıl başlatılan bu çalışma sayesinde, yumurtadan çıkan leyleklerin ip ve misinalara takılıp sakat kalmasına veya ölmesine engel olunuyor.


Karacabey’de Avrupa Leylek Köyleri Birliği içerisinde ülkemizi temsil eden ve Bursa’nın parlayan yıldızı haline gelen Eskikaraağaç Mahallesi’nde yapılan farkındalık ve koruma çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.


Köyde, ilki geçen yıl yapılan yuva temizliği bu yıl da Karacabey Belediyesi ekiplerince titizlikle gerçekleştirildi. Bir yandan Eskikaraağaç Mahallesi sokakları temizlenirken, diğer yandan yuvalara çıkan ekipler, leylekler tarafından yuva malzemesi sanılarak yuvaya taşınan yabancı cisimleri topladı.


Leyleklerin özellikle saman balyaları, misina ve naylon poşetleri yuva malzemesi olarak kullanması, ne yazık ki yumurtadan çıkan yavrular için ölümcül bir risk oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllarda her defasında bir yavrunun ölümüne veya sakat kalmasına neden olan bu duruma karşı Karacabey Belediyesi, geçen yıl başlattığı çalışma ile baharda leylekler gelmeden yuvalardan bu tarz risk oluşturan materyalleri topluyor.



Diğer kentlere örnek


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki dere ve göl kenarına bırakılan olta artıkları, ağ ve misinalar, naylon ve plastik gibi pek çok ürünün, leylek ve benzeri kuşlar tarafından yuva malzemesi olarak kullandığını ve bunun yavruları öldüren sonuçlara neden olduğunu üzücü şekilde tecrübe etmiştik. Bununla ilgili leylek köyümüz başta olmak üzere, civar bölgelerde bilgilendirme çalışmaları ile atıkların çöpe atılmasının önemine değindik. Ancak bu esnada da ekiplerimizle yuvaları tek tek temizleyerek, riski en aza indirmek istedik. Ve 2 yıldır bu sebepten olan ölümleri yüzde 100 ortadan kaldırmış olduk. Bizler bunu her yıl yavru dönemi öncesi yapıyoruz. Diğer şehirlere de örnek olmasını dileriz’’ dedi.



Küçük kuşlar için de ahşap yuvalar konuldu


Öte yandan yuva temizliği için merdivenle direklere çıkan ekipler, leylek yuvalarının altını kullanan serçe vb. küçük kuşların da elektrik hatları arasında yangın çıkarma riskini ortadan kaldırmak için belediye tarafından yaptırılan ahşap kuş yuvalarını konumlandırdı.


Bu sayede serçe gibi küçük kuşların, rastgele elektrik telleri arasında girip yuva yapmasına engel olunarak, olası bir yangın riski de ortadan kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:36
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Her şeye rağmen mutlu olarak kanseri yenmek istiyor
    1. Her şeye rağmen mutlu olarak kanseri..
    2. Destanlaşan Çanakkale’yi anlattı
    3. Düzce’de 8 Mart Kadınlar gününde..
    4. AA Editör Masası'nda kadın gazeteciler..
    5. Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi ile..
    6. Başkan Yaşar: “Kadınlar toplumun..
    7. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    8. Kayserili Sporcu Ersoy Turp Boccia..
    9. Milli Savunma Bakanı Akar:..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı..
    11. Başkan Bozkurt’tan 8 Mart Dünya..
    12. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli..
    13. Bilecik Belediyesi’nden kandil simidi..
    14. Bu Teftiş Kurulu kime çalışıyor
    15. Gamze Gürdal, hayalini gerçekleştirmek..
    16. Doğu Anadolu'da ulaşıma kar engeli
    17. 800 yıllık altın işlemeli tabloları 2..
    18. Akar: "YPG, PKK, DEAŞ, FETÖ, El Kaide..
    19. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,..
    20. Başkan Yaman, Rektör Taş ile bir araya..
    21. Başkan Yüzügüllü, öğrencilerle bir..
    22. Borsa İstanbul'da gong kadın-erkek..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    24. Beyoğlu’nda otelde yangın paniği
    25. Ahır çöktü, 43 hayvan telef oldu
    26. Elazığ’da FETÖ/PDY operasyonu: 4’ü..
    27. Osmanlı'da kadın hakları arşivde
    28. Karadeniz’de Türk-Rus gemileri askeri..
    29. Akar: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    30. Bakan Akar: "DEAŞ'la göğüs göğüse..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir