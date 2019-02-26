Temiz Düzce-Temiz Üniversite etkinliği ile örnek farkındalık

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nce hayata geçirilen “Temiz Düzce-Temiz Üniversite” etkinliği, üniversitenin tüm birimlerince gerçekleştirilmeye devam ediyor.

“Sağlıklı toplum, temiz çevreyle başlar.” ilkesinden hareketle her ayın son Cuma günü düzenlenen “Temiz Düzce-Temiz Üniversite” etkinliğini Konuralp Yerleşkesinde bu ay, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi gerçekleştirdi. Bu anlamlı sosyal sorumluluk faaliyetine Düzce Üniversitesi İzci Topluluğu da destek verdi.

Etkinliğe; Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Bora Büken, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Ali Nihat Annakkaya, Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Okan Karaduman, Tıp Fakültesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Düzce Üniversitesi’nin Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokullarıyla eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikte, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin çevresi, yollar ve yeşil alanlarda temizlik faaliyeti gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları güzel bir toplumsal farkındalık örneği sergileyerek dikkatli ve itinalı bir şekilde Konuralp Yerleşkesindeki Hastane çevresini daha temiz bir görünüme kavuşturdu.

Temiz Düzce-Temiz Üniversite etkinlikleri ile Düzce Üniversitesi, “Daha Temiz Bir Dünya Mümkün” mesajı vererek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması noktasında farkındalık oluşturmaya devam ediyor.