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TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - "Korumanın başkenti"nde sıfır atık dönüşümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında "pilot bölge" seçilen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 ayda yaklaşık 100 bin plastik şişe ekonomiye kazandırıldı, 20 bin bez çanta dağıtıldı ve çöp kovalarının yerini atık toplama kutuları aldı- Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer:- "Hem şehir olarak korunuyoruz hem de sıfır atık ile doğayı temiz tutuyoruz. Bunun yanında tükettiğimiz malzemeleri yeniden ekonomiye kazandırıyoruz"

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:25
TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - "Korumanın başkenti"nde sıfır atık dönüşümü

KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi", UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 aydır başarıyla yürütülüyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakları, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanında genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaca uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş evleriyle açık hava müzesi konumundaki Safranbolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi"nde pilot bölge seçildi.

Proje kapsamında ilk olarak ilçede görevli polisler, muhtarlar, sağlıkçılar, eğitimciler ile belediye ve kaymakamlık personeline eğitim verildi.

"Korumanın başkenti" unvanıyla anılan ve "dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Safranbolu'daki kurum ve kuruluşlardaki çöp kovaları kaldırılarak yerine özelliklerine göre değişik tip ve ebatta atık toplama kutuları konuldu.

- Koordinatla çöp yeri tespiti

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Safranbolu'da vatandaşlar, mahallesindeki çöp kovası, mobil transfer ve nihai transfer merkezini internet üzerinden oluşturulan "Sıfır Atık" sitesine girerek verilecek koordinatlarla bulabiliyor.

Kurum kurum, kat kat, bina bina, neye ne kadar ihtiyaç varsa tespit edilerek envanter çalışması yapılan tarihi ilçede, plastik şişelerin toplanması için de koordinat belirlendi ve plastik şişelerin doğrudan geri dönüşüme kazandırılması için 11 noktaya dönüşüm makinesi yerleştirildi.

Vahşi depolama sisteminin artık tarihe karışacağı ilçede, son sistem teknolojiyle ayrıştırılarak toplanan atıklar, belirlenen iki noktada kurulacak tesislerde dönüştürülecek.

- 100 bin plastik şişe ekonomiye kazandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kenti ziyaretiyle başlatılan "en az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür" kampanyası kapsamında vatandaşlarda çevre koruma bilinci oluşturuldu, bu yıl içinde düzenlenen etkinliklerle toplanan yaklaşık 100 bin plastik şişe ekonomiye kazandırıldı.

Bunun karşılığında plastik şişe getiren vatandaşlara, belediye bünyesinde bulunan Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezinde üretilen yaklaşık 20 bin bez çanta ücretsiz olarak verildi.

- "Çok önemli bir proje"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, dünya mirası bir kent için bu projenin çok önemli olduğunu, ilçenin artık somut ve soyut mirasının yanında bu özelliğiyle de öne çıkacağını söyledi.

Projenin Safranbolu'ya yakıştığını anlatan Ürkmezer, "Öncelikle belediyede bir ekip oluşturarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdik, eğitim aldırdık. Bakanlıktan da buraya ekipler geldi, çalışmalar yaptı. Kaymakamlık ve belediyedeki ekiplere eğitim verdik. Her kurumda ne kadar sıfır atık kutusuna ihtiyacımız var belirledik." diye konuştu.

Projenin maliyetinin yüksek olduğuna değinen Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Bundan sonra Safranbolu'daki çöpün geri dönüştürülebilir şekilde toplanması sağlanacak. Safranbolu halkının, vatandaşlarımızın da bundan sonra artık çöp diye bir sorunu olmamasını sağlayacak bir proje. Çok önemli bir proje. Bu konuda bize destek veren devlet büyüklerimize ve Çevre ve Şehircilik Bakanı'mıza teşekkür ederim.

Şehir olarak korunan birkaç yerden birisi Safranbolu. Hem şehir olarak korunuyoruz hem de sıfır atıkla doğayı temiz tutuyoruz. Bunun yanında tükettiğimiz malzemeleri yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bu proje, Safranbolu'nun Türkiye ve dünyadaki yerine vurgu yapan bir proje."

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:25
  1. "pilot bölge"
  2. "Sıfır Atık Projesi"
  3. Çevre ve Su paketi
  4. Fatih Ürkmezer
  5. Karabük
  6. Safranbolu
  7. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU

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