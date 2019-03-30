0553 313 94 23

Temiz bir gelecek için farkındalık oluşturmaya devam ediyorlar

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünce sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirilen “Temiz Üniversite Temiz Düzce” etkinliği, üniversitemiz Fakültelerinin katılımıyla gerçekleştirilmeye devam ediyor.

30 Mart 2019 Cumartesi 10:35
Temiz bir gelecek için farkındalık oluşturmaya devam ediyorlar

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünce sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirilen “Temiz Üniversite Temiz Düzce” etkinliği, üniversitemiz Fakültelerinin katılımıyla gerçekleştirilmeye devam ediyor.


“Sağlıklı toplum, temiz çevreyle başlar” ilkesinden hareketle her ayın son Cuma günü düzenlenen “Temiz Üniversite Temiz Düzce” etkinliğini Konuralp Yerleşkesinde bu ay, Eğitim Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi personelleri gerçekleştirdi. Bu anlamlı sosyal sorumluluk faaliyetine Üniversitenin Genç Tema Topluluğu üyeleri de destek verdi. Oldukça geniş bir katılımla başlatılan “Temiz Üniversite Temiz Düzce” etkinliğinde, fakülte binalarının etrafı, Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi’nin etrafı, 15 Temmuz Şehitleri Demokrasi Meydanı ve yollar Üniversitemiz mensupları tarafından titizlikle temizlendi.


“Temiz Üniversite Temiz Düzce” etkinlikleri ile Düzce Üniversitesi, “Daha Temiz Bir Dünya Mümkün” mesajı vererek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması noktasında farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:35
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    183 aydır devam eden mevlit
    1. 183 aydır devam eden mevlit
    2. Kayıp olarak aranan adam ormanlık..
    3. "Türkiye'nin demokratik anlamda bir..
    4. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı..
    5. "Bir oy seçimin kaderini değiştirir"
    6. Şırnak’ta kar hayatı olumsuz etkiledi
    7. Bağ evlerine giren hırsız yakalandı
    8. Bu belirtiler sizde de varsa vakit..
    9. Baybakov: “Nükleer güce sahip olmak,..
    10. Fuat Akdoğan’ın son mitinginde izdiham..
    11. Rektör Alkan Bayat ve İskilip’i..
    12. "PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize..
    13. Macron Ürdün Kralı 2. Abdullah ile..
    14. MHP’li Yıldız:"Demokrasi düşmanı..
    15. Vakıflardan "kışla arazisi" açıklaması
    16. Dr. Mehmet Nil Hıdır, ‘Büyükşehir..
    17. Crowne Plaza, Ukrayna’da Kapadokya’yı..
    18. KAYSO Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda..
    19. Yusuf'un "Eyvallah"ı en iyi cevap oldu
    20. Türel: " Bu kasetler FETÖ taktiği"
    21. Reuters felaketin bilançosunu duyurdu!..
    22. Ninova AVM dev kadrosunu birini daha..
    23. "82 milyonu kucaklama konusunda ortak..
    24. CHP’nin Efeler adayı Fatih Atay..
    25. Galatasaray’da Diagne ve Mitroglou düz..
    26. Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e..
    27. Sporcuların nasıl beslenmesi gerektiği..
    28. Kayak merkezinde yol genişletme..
    29. Bu araçtan sağ çıktılar
    30. Önce tebrik ettiler sonra alkışladılar
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'