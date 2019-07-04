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Temirtaş’a yapılan saldırıya Nilüfer Belediye Meclisi’nden kınama

Nilüfer Belediye Meclisi, Meclis Üyesi Mehmet Temirtaş’a yapılan saldırıyı kınadı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:39
Temirtaş’a yapılan saldırıya Nilüfer Belediye Meclisi’nden kınama

Nilüfer Belediye Meclisi, Meclis Üyesi Mehmet Temirtaş’a yapılan saldırıyı kınadı.


Nilüfer Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını Nilüfer “Barış Meclisi”nde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Turgay Erdem başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi ve Nilüfer Belediyesi’nin İYİ Partili Meclis Üyesi Mehmet Temirtaş’a yapılan saldırı kınandı.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Siyasi olarak burada görev alan arkadaşlarımız hem Nilüfer ve Bursa’yı, hem de kendi partilerini temsil ediyor. Burada demokratik haklarını kullanan arkadaşlarımızın bu tür saldırılara maruz kalması kabul edilemez. Bunun karşısına geçebilecek önlemlerin alınması gerekiyor. Faillerin bulunup adli makamlara teslim edilerek cezalandırılmasını istiyoruz. Böyle tahriklerle, tehditlerle, yaptığımız kamusal hizmetin önünde kimse duramaz” dedi.


Erdem’in ardından CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, AK Parti Gurup Sözcüsü Gökhan Dinçer ve İYİ Parti Gurup Sözcüsü Osman Uçar ve MHP Grup Sözcüsü Şenol Keleş de yapılanın kabul edilemez olduğunu belirterek saldırıyı kınadılar.


Nilüfer Belediyesi Meclisi’ne katılan Mehmet Temirtaş da, “Her şeye rağmen bu saldırı bizi daha çok birbirimize yakınlaştırdı, kenetledi diye düşünüyorum. Siyasi parti liderleri, genel başkan yardımcıları, belediye başkanları, hepsi sağolsun aradı, ’Geçmiş olsun’ dedi. Ben Türkiye’de demokrasinin gelişmesinden, fikir kavgasının verilmesinden yana oldum hep. Şiddetle bir işin çözüleceğini ummadım, ummuyorum. Bu şiddet bizi susturmayacak. Doğru bildiğimiz yoldan çevirmeyecek, ki bu olay bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”diye konuştu.


Yapılan değerlendirmelerin ardından Nilüfer Belediye Meclisi gündemdeki maddeleri ele alarak karara bağladı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:39
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