0553 313 94 23
impression

TEM'i kilitleyen kaza! TIR yan yattı

TEM otoyolu Orhanlı mevkii Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında lastiği patlayan TIR kontrolden çıkarak devrildi. TIR sürücüsünün yaralanmasıyla sonuçlanan kaza nedeniyle TEM'de uzun araç kuyruğu oluştu.

01 Kasım 2018 Perşembe 15:11

Tuzla TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazanın ardından, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Malzemeler yola saçıldı

Kaza saat 11.30 sıralarında TEM otoyolu Orhanlı mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Altundağ yönetimindeki 63 ZF 061 plakalı TIR'ın lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü TIR'ın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan TIR devrildi, içindekimalzemeler yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanması için güvenlik ölmemi aldı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Uzun kuyruklar oluştu

Devrilen TIR nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik tek şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından devrilen TIR çekici tarafından kaldırıldı. TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 15:11
  1. Tuzla TEM Otoyolu
  2. TIR
  3. TEM otoyolu Orhanlı mevkii Edirne istikameti
  4. Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hasarlı gemi, Boğazdan geçti
    1. Hasarlı gemi, Boğazdan geçti
    2. Kartal 10 bin Cizreli çocuğa forma..
    3. Ortalık karıştı! Halk otobüsünde küçük..
    4. 18 yaşındaki genç kız, lösemiye yenik..
    5. Mobil zabıtadan Bulgar ve Yunan turist..
    6. İlk kez böylesini yakaladılar! Başkan:..
    7. İstanbul Taksim'de AKM alanının son..
    8. Terör devleti İsrail'den Trump'a jest!..
    9. Çorum'da ilginç olay! 6 kişiyi 6..
    10. TEM'i kilitleyen kaza! TIR yan yattı
    11. Üst düzey terörist böyle yakalandı
    12. 18 yaşındaki Serap, lösemiye yenildi
    13. Kaşıkçı cinayeti aydınlatılmadan bir..
    14. Eşyalar günümüz annelerinin..
    15. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    16. Bu kadarına da pes! Kuş Cenneti'nde..
    17. CHP'li Hamzaçebi güldürdü: Aday..
    18. Kan donduran olay! Müşteriyi pişirip..
    19. Türkiye vurdu, YPG ağladı! "Türkiye'yi..
    20. Murat Başoğlu: Ben namussuz biri değilim
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları