HDP'li Sezai Temelli'den erken seçim iddiası! Tarih verdi

Terör örgütü PKK’nın siyası uzantısı HDP’nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli "Seçimin ne zaman yapılacağını kişiler değil siyaset belirler. İktidar bu tavrını sürdürdüğü sürece seçimler hızla öne doğru gelecek. Bu tablo böyle devam ederse 2021'i bulmaz. 2020 seçim getirir." ifadelerini kullandı.

Revizyon tartışması

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden yürütülen "revizyon" tartışmasına ilişkin de konuşan Temelli, "Anayasayı yapım süreci tabii zaman alır. Biz bir strateji belgesi koyuyoruz. Bayramdan sonra her yere gideceğiz. Herkesi anayasa üzerine düşünmeye çağıracağız. Mücadele müzakere hattını birlikte yürütmek gibi bir kararlılığımız var. Anayasa 1 ya da 2 yılda yapılmalı ama başlanmalı." dedi.