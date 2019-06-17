Temelli'den Demirtaş açıklaması: Düşük bir...
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesinin düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.17 Haziran 2019 Pazartesi 00:50
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilebileceğine dair çıkan iddialara ilişkin konuştu.
Sezai Temelli, Demirtaş'ın tahliye edilebileceği iddialarına ilişkin "Böyle bir olasılığın düşük olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ