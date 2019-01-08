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Temeli 18 yıldır atılmayan sitenin arazisi icrayla satışa çıkarıldı

Antalya'da parasını peşin ödedikleri evlerinin temelinin 18 yıldan bu yana atılmaması nedeniyle mağdur olduklarını belirten vatandaşların başvurusu üzerine icradan muhammen bedelin yarısı olan 8 milyon 132 bin lira başlangıç rakamıyla 2'nci kez satışa sunulan sitenin arazisine talipli çıkmadı

08 Ocak 2019 Salı 16:55
Temeli 18 yıldır atılmayan sitenin arazisi icrayla satışa çıkarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, yaklaşık 18 yıl önce proje üzerinden satışı yapılan ancak bugüne kadar temeli atılmadığı için parası mağdurlara verilmek üzere icrada satışa sunulan sitenin arazisine alıcı çıkmadı.

Antalya 10'uncu İcra Dairesinde açık arttırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede, Antalya Havalimanı'nın yakınlarında bulunan 43 bin 404 metrekarelik arazi, muhammen bedelinin yarısı olan 8 milyon 132 bin lira başlangıç tutarıyla 2'nci kez satışa sunuldu. İhaleye katılan talipli olmadığı için ise satış gerçekleştirilemedi.

Mağdurlardan bazılarının avukatlığını yapan Semih Gökpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkillerinin 18 yıl önce Fadıl Akgündüz'e ait şirketten konut satın aldıklarını ve aradan geçen süreçte evlerin temelinin dahi atılmaması üzerine yasal yollara başvurduklarını söyledi.

Mahkemenin site yapılacak arazinin icra yoluyla satılmasına karar verdiğini ifade eden Gökpınar, satıştan elde edilecek paranın mağdurlara dağıtılacağını kaydetti.

Açık arttırma usulüyle 2'nci kez yapılan ihalede de araziye alıcı çıkmadığını bildiren Semih Gökpınar, "İhale dosyası yeniden hazırlanacak ve ilerleyen zamanda yeniden ihaleye çıkılacak. Bir sonraki ihalede de arazi, muhammen bedelinin yarısı olan 8 milyon 132 bin lira başlangıç bedeliyle satışa çıkartılacak." dedi.

Antalya 10'uncu İcra Dairesince 4 Aralık 2018'de yapılan ilk ihalede de araziye kimse talip olmamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:55
  1. Antalya
  2. Fadıl Akgündüz
  3. icra
  4. ihale
  5. site

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